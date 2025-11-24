HOQUEI
Massa líder
El Vila-sana surt derrotat de la pista del Fraga, que reforça la seua primera posició a la Lliga gràcies a una defensa perfecta. Les lleidatanes van malgastar massa ocasions i es van veure desbordades en una nefasta segona part
El Vila-sana va veure frustrat ahir el seu intent d’assalt al liderat de l’OK Lliga Femenina, que va defensar amb solvència el Fraga, que va sortir vencedor del partit estrella de la jornada al superar per 4-0 les del Pla d’Urgell. Com tots els duels entre el Fraga i el Vila-sana, el matx va ser tens, intens i amb un excés de duresa que els àrbitres no van saber tallar en cap moment, amb un criteri molt tebi amb les accions de les fragatines. Després d’una primera part molt equilibrada, en què el Vila-sana va deixar escapar ocasions clares, el xoc es va decantar en la segona a favor del Fraga, un equip que en aquests moments té la millor defensa de la Lliga, amb una portera que ahir ho va parar tot i que es va mostrar letal en atac, per firmar un triomf inqüestionable.
Ambdós equips van saltar a la pista amb molta intensitat i, conscients de la importància de marcar primer, van buscar el gol des dels primers minuts. El Vila-sana va afrontar tan important duel amb la baixa per lesió de Luchi Agudo, que va trobar a faltar i va tornar Gime Gómez després de la lesió, encara que lògicament va notar la falta de ritme. La primera ocasió clara la va tenir Aina Florenza al minut 2, a la qual va respondre dos minuts més tard Adriana Soto, amb una rematada frenada per Sandra Coelho amb solvència. Elsa Salvanyà ho va provar amb una rematada llunyana que va aturar l’ahir insuperable Anna Ferrer i el partit, en aquests minuts inicials, tenia un ritme intens que, en ocasions, degenerava en descontrol. El xoc el dominava el Vila-sana, però el Fraga es mostrava molt perillós en cada acció ofensiva, com va demostrar Soto amb una gran rematada al minut 9 a què va respondre Sandra Coelho amb una bona parada.
El Vila-sana perdonava, com en una contra amb la qual no va encertar Elsa Salvanyà al minut 13 i, com acostuma a succeir, això es paga car. I tant que ho va pagar el Vila-sana. Al minut 14 Julieta Fernández va aconseguir la bola i va executar una jugada perfecta per, amb molta classe, marcar l’1-0 superant Sandra Coelho. Amb el gol li van entrar les presses al Vila-sana, que va caure en la precipitació i apostant la seua sort a les accions individuals, abans que al joc col·lectiu. Gime Gómez va disposar d’una gran ocasió al minut 19 i encara en va tenir el Vila-sana una altra, després d’un penal comès per Vinyet Flix sobre Maria Porta, que no va aconseguir transformar Victòria Porta, amb la qual cosa la primera part va acabar amb l’1-0 i un detall que no seria menor, ambdós equips estaven empatats a set faltes.
L’inici de la segona part ja va marcar l’esdevenir del xoc. Als dos minuts de la represa, els àrbitres van assenyalar un rigorós penal contra el Vila-sana que Aina Arxe va transformar en el 2-0. El gol va pesar com una llosa en les lleidatanes, que encara que es van llançar a buscar el gol amb certa ansietat no el van trobar. El van buscar Maria Porta al 28 i Elsa Salvanyà al 29, amb el mateix resultat, parades d’una espectacular Anna Ferrer. Al 31 Adriana Soto va veure la targeta blava, però l’equip de Lluís Rodero no va poder aprofitar els seus dos minuts de superioritat numèrica. En canvi, al minut 34 Aina Arxe va marcar el 3-0, que va suposar un altre cop dur per a les lleidatanes. Un minut més tard el Fraga va cometre la desena falta, però Aina Florenza, la màxima golejadora del Vila-sana, no va encertar en el llançament, que va aturar una enorme Anna Ferrer. La mateixa Florenza va topar de nou amb la portera del Fraga al minut 42 i el seu gran llançament va tenir una resposta a la mateixa altura.
El partit estava en plena recta final, però veient la nefasta segona part de les lleidatanes les sensacions eren que el Fraga ho tenia tot a favor per sumar la victòria, els valuosos tres punts i mantenir el liderat. Per si hi havia algun dubte, Julieta Fernández va aprofitar una falta directa per la desena falta de les lleidatanes per col·locar un dolorós 4-0 amb el qual es va tancar el xoc.
Capdevila: “Hem dominat bé les fases del partit i hem finalitzat bé”
L’entrenador del Fraga, Jordi Capdevila, va fer una “valoració positiva” del partit, “primer pels tres punts i després, amb una altra porteria a zero, que és una cosa que estem treballant bé aquesta temporada i ens està donant opcions per generar atacs”, va dir. “Hem dominat bé les fases del partit i avui hem elaborat bé les accions i finalitzat bé”, va afegir l’entrenador lleidatà, que va destacar que “som un equip molt sòlid, que ens agrada treballar en el dia a dia, que és una cosa fundamental”. “Portem una bona línia i a veure si allarguem la bona ratxa”, va acabar.
Rodero: “Que se n’alegrin, perquè ens tornarem a trobar”
Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, va reconèixer que “em dol molt perdre aquí d’aquesta forma” i va afegir que “l’equip ha tocat fons a la segona meitat. Ha estat un desastre total”. Tanmateix, va evitar l’alarmisme després de la derrota: “Hem d’estar molt tranquils. Ens servirà per aprendre, perquè a la segona part la gent ha volgut resoldre pel seu compte i no hem estat l’equip que som. Crec que ens anirà bé. Que s’alegrin avui, perquè ens tornarem a trobar”, va advertir Rodero, que també va destacar que “la seua portera guanya el partit”.