HOQUEI
Nou revés per a l’Alpicat
L’equip del Segrià cau a la pista de la revelació de la Lliga, el Bembibre, i continua sense puntuar després de vuit jornades. Gimeno va encarrilar el triomf local amb un doblet als primers minuts
Vuit partits van ja i el Lleida.net Alpicat continua sense puntuar en la seua tornada a l’OK Lliga, després que el conjunt lleidatà caigués ahir a mans de la gran revelació de la Lliga, el Bembibre (3-0), que es va imposar amb claredat en un partit que va encarrilar amb un doblet de Txell Gimeno en els primers minuts i que li permet situar-se segon en solitari. En canvi, l’Alpicat comparteix la cua de la classificació amb el Mieres, ambdós sense punts.
El conjunt local, amb la jugadora de Vila-sana Laura Porta d’inici, va sortir amb la voluntat de dominar i l’Alpicat es va haver de conformar amb resistir el setge del Bembibre. Carla Castro incidia en atac en els primers instants i, en una de les seues accions, Joana Xicota va enviar la bola al pal en el minut 3. L’equip lleidatà amb prou feines va poder reaccionar al primer avís, perquè tan sols uns instants després Txell Gimeno va obrir el marcador amb l’1-0. Les locals es veien superiors i van anar a buscar-ne més, aprofitant la seua bona arrancada. Així va ser com, sense que l’Alpicat pogués gairebé creuar la pista, Txell Gimeno va tornar a trobar-se el pal poc després i va repetir per anotar el 2-0 en el minut 8, definint al segon pal una bona jugada per la banda esquerra. L’Alpicat no trobava sortides per generar perill, davant d’un Bembibre molt intens que, això sí, moltes vegades tallava els atacs amb falta i va acabar el primer temps amb vuit, mentre que el conjunt lleidatà només en va cometre una. Amb el pas dels minuts el ritme es va frenar i, encara que el domini local era clar, les jugadores de Mats Zilken van aconseguir deixar-se anar una mica i fins i tot van vorejar el gol en una de les últimes accions del primer temps, un mà a mà de Lampasona mal resolt. L’equip lleidatà va sortir del descans buscant clarament retallar distàncies i va tenir un nou mà a mà, aquesta vegada d’Ona Moreno, que va parar la meta local Fer Tapia. Però la seua voluntat d’atacar va deixar més espais enrere i, després d’un parell de contraatacs clars, Carla Castro va anotar el 3-0 en carrera des de la llarga distància. Les esperances de l’Alpicat cada vegada eren menors, ja que el conjunt del Bierzo continuava dominant sense conflictes i només va tenir un parell d’ensurts: una pilota al pal de Lampasona en el 41 i la directa per la seua desena falta, que Tapia va parar a Arantxa a cinc minuts del final per deixar la seua porteria a zero.