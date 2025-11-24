FUTBOL
Va sobrar mitja hora
El Mollerussa resisteix 60 minuts a l’Escala però acaba cedint una derrota que el manté una altra setmana en descens. L’entrada al descans de Youssef, autor d’un doblet, va ser decisiva
Al Mollerussa li van sobrar els últims trenta minuts per emportar-se un resultat positiu del camp de l’Escala, un dels rivals més en forma del grup, que es va imposar per 3-1 en un partit que va viure el primer gol passada l’hora de joc. El marcador no va reflectir del tot el que es va veure sobre la gespa, ja que el conjunt del Pla d’Urgell va oferir una imatge sòlida, compacta i amb les idees clares. Tanmateix, el talent individual de l’equip local, que se situa a tan sols un punt del líder, el Badalona, va acabar decidint el duel. El Mollerussa, per la seua part, seguirà una jornada més en zona de descens, encara a tres punts de la salvació.
El primer temps va transcórrer amb molt poca activitat ofensiva. El Mollerussa, ben plantat darrere, va aconseguir minimitzar les aproximacions de l’Escala, que volia portar el pes del joc però sense trobar la manera de desordenar els visitants. El matx va canviar amb l’entrada al descans de Youssef, màxim golejador del grup. Fins al minut 60 amb prou feines va passar res, però un córner va desfer l’equilibri. Després d’una pilota morta a l’àrea i diversos rebots, el mateix Youssef va avançar els seus (1-0).
El gol va alliberar els locals, que van ampliar l’avantatge al 70 amb una pilota a l’espai que Adrián Expósito va convertir en el 2-0 amb una precisa vaselina. Semblava definitiu, però el Mollerussa va reaccionar immediatament i va forçar un penal per mans, que Alpha va convertir per retallar distàncies (2-1).
El gol visitant, tanmateix, no va frenar els davanters de l’Escala, sempre perillosos amb els seus desmarcatges. En el 82, Franki va fer caure Youssef sent l’últim home i va veure la roja directa. Amb el Mollerussa ja desbordat, el mateix Youssef va sentenciar en el 88 a l’imposar-se entre els centrals i definir lluny de l’abast de Batalla (3-1).
Així, el Mollerussa va marxar sense premi malgrat oferir una bona imatge, però clarament superat en el tram final.
C
El tècnic del Mollerussa, David Cámara Romario, es va mostrar content pel rendiment dels seus malgrat el resultat: “El partit que hem fet fins al minut 60 és de deu.” “Els jugadors han fet un gran treball i hem minimitzat les seues arribades, però al final se’ns ha fet llarg el partit”, va afegir.
En aquesta línia, va destacar que “l’1-0 ho canvia tot perquè fins a aquell moment estàvem perfectes”. A més, va afegir que “les jugades decisives han estat per accions individuals. No tinc res a retreure als jugadors”. Finalment, es va mostrar esperançat amb sortir del descens. “Si seguim en aquesta dinàmica, les coses aniran millor”, va dir.