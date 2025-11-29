FUTBOL
El Barça vol oblidar la patacada a Champions
Rep l’Alabès al Camp Nou amb la possibilitat de situar-se líder provisional
Després del 3-0 encaixat contra el Chelsea a la Champions, el Barcelona busca refer-se en Lliga rebent avui (16.15) l’Alabès amb l’objectiu d’aconseguir la seua quarta victòria seguida i col·locar-se líder provisional. Des de la derrota al clàssic, l’equip ha vençut Elx, Celta i Athletic, retallant quatre punts al Reial Madrid, que visitarà Girona pressionat si el Barça guanya. El duel també servirà per girar full de l’entrepussada a Stamford Bridge, on els blaugranes van jugar amb deu per l’expulsió d’Araujo. L’uruguaià, a més, serà baixa per un virus estomacal, per la qual cosa Christensen podria acompanyar Cubarsí. Fermín també queda fora per lesió i Dani Olmo ocuparà la mitjapunta. La nota positiva és el retorn de Pedri, malgrat que començarà a la banqueta. Raphinha, ja amb ritme, apunta a l’onze inicial.
En la prèvia, el tècnic blaugrana, Hansi Flick, va demanar a Lamine Yamal “fer un pas endavant” després del seu discret partit contra el Chelsea i va defensar la part de darrere: “No és just culpar només la defensa, la gent de fora no sap com hem de jugar; necessitem que tots pressionin.” El tècnic va recalcar que l’equip “està dolgut” per la derrota, però que veu “bona dinàmica” en els entrenaments i confia a reaccionar. Va confirmar que Pedri tindrà minuts en la segona part i que Araujo “està tocat”. També va destacar l’impacte de Raphinha i va avançar que joves com Casadó i Bernal tindran oportunitats en pròxims partits.
Laporta acusa el Madrid de tenir “barcelonitis”
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va acusar ahir el Reial Madrid i Florentino Pérez de mantenir una “profunda barcelonitis” i d’“estirar com un xiclet” el cas Negreira, hores abans de presentar el llibre Principat Blaugrana a Andorra la Vella. Laporta va respondre així a les declaracions fetes durant l’Assemblea del club blanc sobre els pagaments a l’exvicepresident del CTA. “Han de parlar del Barça per justificar no sé què. Saben que no hi ha res, però necessiten mantenir un relat fals: el Barça no ha comprat mai un àrbitre”, va afirmar. Va afegir que “els àrbitres no afavoreixen el Barça”, mentre que “sí que han afavorit tota la vida el Reial Madrid”. Com a exemple va citar el duel davant de l’Elx, en què, segons ell, els dos gols madridistes no haurien d’haver pujat al marcador. Laporta va afirmar que al Madrid hi ha una “mania persecutòria” contra la millor etapa del Barça. També va acusar el club blanc d’intentar influir en els àrbitres des de la seua televisió i va respondre als atacs de Pérez a Javier Tebas. “He tingut els meus més i els meus menys amb Tebas, però és una persona noble. El Madrid està obsessionat a fer-lo fora. Voldran posar algú, i em pregunto qui”, va concloure.
Mosaic al Camp Nou pel 126 aniversari del club
L’Spotify Camp Nou lluirà avui el primer mosaic des de la seua reobertura, la setmana passada davant de l’Athletic Club, per commemorar el 126 aniversari blaugrana, que coincideix amb el partit d’avui davant de l’Alabès, encara amb aforament limitat a 45.000 espectadors. Malgrat això, la novetat serà la presència de públic visitant. Després que LaLiga inspeccionés i donés el vistiplau a la zona que el Barça ha reservat per a l’afició visitant, 470 seguidors babazorros assistiran al partit.