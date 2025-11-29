BÀSQUET
El CB Pardinyes presenta 14 equips i més de 180 jugadors
El CB Pardinyes va celebrar ahir la presentació de la temporada 2025/26, en la qual el club comptarà amb 14 equips formats per més de 180 nens i nenes. El club manté la seua filosofia integradora de sempre i aquest any ha fet un important pas endavant, ja que la Paeria ha facilitat que els seus equips es puguin entrenar sempre en cinc pavellons de la ciutat (Pardinyes, Agnès Gregori, INEFC, Barris Nord i Juanjo Garra).
El president de l’entitat, Pere Roqué, va destacar durant l’acte que “per a nosaltres és un orgull, i també una responsabilitat, que tantes famílies confiïn en nosaltres a l’hora de formar esportistes, però també persones. El que més ens agrada és la companyonia que hi ha en tots els equips i el fet que gairebé la meitat dels esportistes són de famílies vingudes d’altres països”. En aquest sentit, va subratllar l’aposta del club per “la integració social, lingüística i corporativa de tots els equips. El projecte a cinc anys que vam iniciar la temporada anterior passa ara per intentar incrementar el nombre de fitxes la vinent”.