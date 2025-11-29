Isidre Esteve, pilot: “El Dakar m’ha canviat la vida”
Isidre Esteve afronta la seua vintena participació i diu que la primera el va convertir en “una persona diferent”. Competirà amb un nou Hilux T-Plus, amb el qual espera estar entre els favorits
El pilot lleidatà Isidre Esteve afronta el seu vintè Dakar amb la barreja d’experiència i entusiasme que l’ha acompanyat des d’aquell llunyà 1998. Recorda que la seua primera participació va ser decisiva en la seua vida esportiva i personal. “El Dakar forma part de la meua vida des de la primera vegada que hi vaig ser. Aquella experiència em va transformar completament i va marcar la meua carrera”, afirma. Aquells quinze dies per l’Àfrica el van convertir, segons explica el d’Oliana, en “una persona diferent i van obrir un camí que mai no he abandonat”.
La seua evolució dins de la prova també ha viscut etapes clarament diferenciades. Durant deu anys va competir amb moto, passant d’un inici amateur a integrar-se a equips professionals. “Vam tenir el privilegi de formar part d’un equip molt professional que sempre lluitava per guanyar. Va ser un gran repte i un moment clau en la meua trajectòria”, recorda.
L’impuls que el manté en actiu ha canviat amb el temps, especialment arran de l’accident del 2007. Abans, la seua vida girava al voltant del rendiment i a la recerca constant del màxim nivell. Després, la motivació es va transformar. “El que em mou ara és continuar fent el que m’agrada. La meua discapacitat no és un problema per continuar competint. Quan estic en carrera em sento un més; afrontem les mateixes dificultats i estem a la mateixa classificació. Per a mi, això és la màxima expressió de normalitat”, assenyala.
Per a l’edició del 2026, Esteve estrena el nou Toyota Hilux T-Plus amb motor V6 biturbo, un vehicle que descriu com un salt qualitatiu. “El primer test va ser impressionant. És un cotxe fàcil de portar, amb una tracció increïble i un xassís que permet fer coses que abans no podia. Crec que aquest cotxe ens permetrà lluitar per objectius més grans”, assegura.
El nivell competitiu del Dakar, adverteix, s’ha disparat. Avui hi conviuen cinc marques oficials i més de vint pilots amb contractes, l’únic objectiu dels quals és guanyar. “El nivell ha pujat moltíssim, res a veure amb fa cinc anys. Em motiva poder estar amb ells. Tenim un cotxe increïble i un equip humà molt bo. El meu objectiu és millorar cada any i continuar competint al costat dels millors”, destaca el d’Oliana.
Un altre aspecte fonamental del seu projecte és l’aposta pels carburants renovables. Fa quatre anys va iniciar juntament amb Repsol una línia de desenvolupament que ja ha arribat a un 70% en competició. “El nostre gran objectiu és contribuir a la descarbonització de l’alta competició i que el que desenvolupem arribi a l’usuari final. Ara Repsol ja disposa del nou Nexa (combustible 100% renovable) en dièsel i gasolina, i és un pas important cap a una mobilitat més neta”, explica. Considera que l’esport no pot desentendre’s del que la societat reclama: “Estem orgullosos de formar part d’aquesta transició i de contribuir de manera directa a aquest projecte.”