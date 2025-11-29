Derrota dura de l’Atlètic Lleida davant l’Atlètic Balears
Un partit amb una primera part amb ocasions per a l’Atlètic Balears, insistent a prop de l’àrea dels lleidatans, que han estat sòlids en defensa, i se n’anaven al descans amb l’empat a zero (0-0), destacant també una bona aturada de Pau Torres al minut 22.
Al minut cinc de la segona part, s’avançava l’Atlètic Balears amb el gol de Jaume Tovar (0-1, 50’), en una jugada en què el davanter dels balears feia dos bons retalls i enviava amb un bon xut la pilota a l’escaire de la porteria de Pau Torres.
Els lleidatans buscaven la reacció, amb l’entrada de Sule Sidibe al primer minut de la segona part, però era Moha Keita, de l’Atlètic Balears i amb passat al Lleida CF entre d’altres equips, i un cop superada l’hora de joc, qui ho intentava amb una bona jugada individual que no tenia més conseqüències.
Abans del minut setanta, intentava generar perill l’Atlètic Lleida en una arribada de Giovanni Navarro, que es topava amb el porter Pablo García, de l’Atlètic Balears, que estava ben atent sota pals.
Al minut 77, Iván Serrano tornava a avisar a la porteria de l’Atlètic Lleida, però no arribava el segon gol dels balears, i minuts després, al 83, tenia una nova ocasió clara el conjunt balear, en una jugada en que la pilota sortiria del damunt del travesser de la porteria de Pau Torres.
Avançaven els minuts i s'apropava el final al Camp d’Esports. Giovanni Navarro, ja en el primer minut dels tres d’afegit als segons quaranta-cinc minuts, ho intentava de nou en la lluita de l’Atlètic Lleida per a trobar l’empat, però els lleidatans acabaven de trobar la porteria de Pablo García en les arribades a prop de l’àrea dels balears, i en què Sule, un dels canvis a la segona part, seria un dels més actius de l’Atlètic Lleida en atac i destacant, doncs, la seva aportació en un nou partit com a revulsiu per als de Gabri García.
Sense temps per més, acabava el partit al Camp d’Esports, amb aquesta derrota per la mínima de l’Atlètic Lleida (0-1) davant l’Atlètic Balears.
Els lleidatans continuen en descens i visiten la setmana vinent, concretament el dissabte 6 de desembre (16:30) el camp del Poblense, enfrontant-se de nou, dues setmanes després, també a un equip de les Illes Balears, i de la part alta de la taula al grup tercer de la Segona Federació.