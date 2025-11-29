Espanya resisteix i serà campiona si guanya a casa
Alemanya va assetjar les de Sonia Bermúdez, però no va batre la defensa espanyola. La tornada es jugarà dimarts al Metropolitano
La selecció espanyola femenina va empatar ahir sense gols (0-0) davant d’Alemanya en l’anada de la final de la Lliga de Nacions, un resultat que ho deixa tot obert per a la resolució de dimarts al Metropolitano. L’equip de Sonia Bermúdez, molt per sota del seu nivell habitual, va sobreviure gràcies a l’excel·lent actuació de Cata Coll, autora de quatre parades decisives, i a un desallotjament sota pals d’Irene Paredes. Espanya, campiona del món i defensora del títol, va sortir amb tot, però no va aconseguir generar perill davant l’ordenat conjunt de Christian Wück, que va disposar de les ocasions més clares. En una primera meitat molt soferta, Coll va frenar els intents de Klara Bühl i Franziska Kett, mentre que Paredes va evitar el gol de Jule Brand. L’única aproximació espanyola va ser un xut d’Esther González al pal. Després del descans, el conjunt espanyol va mostrar una millor cara. Alèxia Putellas va provar amb dos rematades i Esther va estar a prop del gol amb un cop de cap al travesser. Tanmateix, Alemanya va recuperar el control amb el pas dels minuts i va tornar intentar-ho: Bühl va estavellar una pilota al pal i Brand en va enviar una altra al travesser. Al tram final, el VAR no va assenyalar una mà de Paredes i Shekiera Martinez va tenir l’última oportunitat per a les germàniques, després d’una providencial sortida de Cata Coll per evitar un mà a mà, malgrat que el xut va sortir fora. Espanya, poc fluida en la creació i amb jugadores clau com Aitana i Alèxia desconnectades a la primera part, va acabar donant per bo un empat que va tenir gust d’alleujament. Dimarts, a Madrid, es decidirà la nova campiona de la competició.