FUTBOL
Guillem Porta, titular a l’empat inicial de Catalunya
El centrecampista de Vila-sana Guillem Porta, capità del Mollerussa, va disputar ahir els 90 minuts en el debut de la selecció catalana amateur a la fase estatal de la Copa de les Regions UEFA, que va acabar amb empat sense gols davant la de València. En un xoc igualat, però amb domini català, Porta va tenir una ocasió per avançar els seus i, després del partit va anotar un penal a la tanda per decidir el guanyador de l’average, en la qual es va imposar València (4-3).