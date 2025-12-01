BÀSQUET
El Cadí obté el tercer triomf i ja pot respirar
Segona victòria consecutiva en un gran partit coral. Bon debut de la francesa Ridard i va brillar Gonzales
El Cadí la Seu va firmar a Gernika una victòria que reforça la sensació de millora que havia experimentat l’equip. El conjunt de l’Alt Urgell, en el qual va tenir un bon debut la francesa Seehia Ridard, va sumar el seu tercer triomf a la Lliga Femenina a l’imposar-se per 63-75 en un partit que va dominar amb una segona part molt sòlida, marcada per la defensa, el ritme i la personalitat.
El duel va començar amb un Cadí intens i precís, capaç d’imposar el seu joc ràpid i aprofitar la mobilitat dels seus exteriors. Les urgellenques van arribar a gaudir de sis punts d’avantatge (16-22). Tanmateix, el guió va canviar en el segon període: un parcial inicial de 6-0 va reactivar l’equip basc, que va passar a controlar el ritme. El Gernika va arribar a situar-se cinc punts amunt (37-32) i va marxar al descans amb el marcador a favor (40-36), aprofitant els millors minuts de la seua defensa i els errors visitants.
Però el que va tenir lloc després de la pausa va ser una demostració de caràcter del Cadí la Seu. Malgrat que l’equip biscaí va obrir la segona meitat amb una altra bona arrancada, establint nou punts d’avantatge (45-36), la reacció de les d’Isaac Fernández va ser fulgurant. Un parcial de 0-13 va capgirar el partit i, poc després, un altre de 0-8 va acabar de trencar-lo. La defensa urgellenca –24 rebots defensius en total– es va convertir en un mur, i l’atac va fluir amb velocitat, criteri i encert exterior, amb nou de triples en total. El tercer quart es va tancar amb un folgat 49-62. En els últims minuts, el Cadí no va reduir la marxa. Amb confiança i un joc coral, va arribar a tenir 19 punts d’avantatge (54-73) quan faltaven cinc minuts per al final, controlant el tempo del xoc i assegurant un triomf brillant a domicili. Van destacar els 21 punts i 29 de valoració de Gonzales, així com els 12 punts de Ridard.
Al terme del partit, el tècnic Isaac Fernández va dir que estava “molt content per la victòria. Sumar fora de casa és molt complicat en aquesta Lliga i ho hem fet. Hem jugat una primera part dolenta en la qual hem anat justets d’energia i a nivell de pla de partit no l’hem seguit”. Tot va canviar després del descans. “Ho hem parlat i hem jugat molt bé, hem defensat molt bé, hem pogut córrer i crec que aquesta és la clau perquè és l’estil amb què hem de jugar. Espero que ho tinguem clar per a futures ocasions”, va sentenciar el tècnic.