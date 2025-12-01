HANDBOL
Ocasió desaprofitada
El Lleida Handbol cau a la pista de l’Anaitasuna, un rival directe per la permanència que l’assoleix a la taula. Els errors en atac, claus
El Lleida Handbol no va poder allargar la seua bona ratxa de resultats en la visita a la pista de l’Anaitasuna, un rival directe en la lluita per la permanència davant del qual va acabar caient per 23-19, en un partit que es va mantenir igualat fins a l’equador de la segona meitat. La derrota permet a les navarreses atrapar l’equip d’Iban Raigal, que trunca així una ratxa de dos victòries seguides.
El duel va arrancar amb l’Anaitasuna molt més entonat en atac i aconseguint un parcial de sortida de 3-0. Les lleidatanes van tardar deu minuts a marcar i va ser gràcies a Caterina Casasola i Aiora Orexa que va reaccionar i va aconseguir arribar al descans amb la màxima igualtat (8-8).
La segona meitat va començar sota el mateix guió, amb avantatges molt exigus i amb constants alternances en el comandament del marcador, fins que les locals van aconseguir un parcial de 4-0 en tot just sis minuts que els va permetre agafar una renda de quatre gols (18-14). El Lleida Handbol, malgrat tenir una sola rotació en primera línia per la baixa d’última hora d’Agnès Grau, que no va poder viatjar per una indisposició, va reaccionar i es va situar a només un gol (18-17), però de nou va errar diversos atacs francs i va permetre a l’Anaitasuna recuperar els tres gols de renda (20-17) que va saber rendibilitzar fins al final (23-19).
“El nivell defensiu ha estat molt bo, però en atac hem continuat cometent molts errors impropis del moment de partit, perdent pilotes i desaprofitant llançaments molt clars”, va assenyalar Iban Raigal al terme del partit.