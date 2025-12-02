FUTBOL
Flick: “No estem en el nostre millor moment”
El tècnic destaca que l’equip sigui líder, però avisa del potencial de l’Atlètic
Hansi Flick va assegurar ahir que malgrat que el seu equip sigui líder no “estan en el seu millor moment”, per la qual cosa ha de continuar “fent passos” per recuperar la seua millor versió, començant pel duel d’aquesta nit (21.00) davant de l’Atlètic, que considera un “equip fantàstic” i contra el qual hauran de “demostrar” la seua qualitat. “És la mateixa pressió que la temporada passada. Vam dir al principi que potser aquesta temporada seria més difícil, perquè tots volen guanyar el campió. Així que va d’això. Estem a dalt a la taula, però no en el nostre millor nivell en aquest moment, i hem de fer aquests passos per jugar el nostre millor futbol amb el que tenim”, va assegurar.
El tècnic alemany va voler explicar la seua actitud després del partit contra l’Alabès, afligit a la banqueta i sent consolat per Raphinha, revelant que estava “decebut” amb les moltes pèrdues que va tenir el seu equip i també amb l’expulsió del seu segon entrenador Marcus Sorg i també de l’entrenador de porters, José Ramón de la Fuente. “També he de mirar al voltant i dir-los que mantinguin la calma”, va explicar.
De cara a aquest duel, Flick no va descartar la titularitat de Pedri ni la de Raphinha, malgrat que el brasiler es va retirar de l’últim entrenament. Amb el que no podrà comptar serà amb Ronald Araujo, que ha demanat al club un temps per recuperar-se anímicament, ja que considera que la seua situació no és l’òptima per afrontar ara mateix l’alta competició, segons van confirmar a EFE fonts coneixedores de la situació.
Araujo, un dels capitans del primer equip, va ser expulsat a Stamford Bridge, on el Barça va naufragar davant del Chelsea (3-0) a la Lliga de Campions, i no s’entrena amb els seus companys des de divendres passat. Davant de l’Alabès va ser baixa per un virus intestinal, segons la versió oficial del club, però ahir Hansi Flick va admetre que el jugador no està en condicions de reaparèixer. “Ronald Araujo no està preparat, és una situació privada i no vull dir més. Us demanaria que ho respecteu”, va assenyalar durant la roda de premsa a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.