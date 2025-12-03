HÍPICA
Hermoso guanya els Jocs Bolivarians amb l’Equador
La selecció que dirigeix es va imposar per equips i també en el podi individual
La selecció de l’Equador que dirigeix el lleidatà Albert Hermoso ha arrasat en la disciplina de concurs complet d’hípica dels Jocs Bolivarians que s’estan disputant a la ciutat peruana de Lima. El combinat equatorià, que des del 2022 dirigeix el genet d’Os de Balaguer, va conquerir la medalla d’or a nivell d’equips i també va copar les tres places del podi individual, uns resultats històrics per a la selecció. “Els de la federació no s’ho creien”, va reconèixer ahir el lleidatà.
L’Equador es va penjar l’or per equips al totalitzar 107,1 punts, amb moltíssima diferència sobre els seus més directes perseguidors, el Perú, que va ser plata amb 1.201,8 punts, i Colòmbia, que va completar el podi amb 2.079,2. A nivell individual, el seu pupil Diego Eduardo Zurita es va emportar el títol amb una puntuació final de 23,9, seguit dels seus companys Jorge Leonardo Aguilar, plata amb 39,9; i Ronald Efrain Zabala, bronze amb 42,3. El quart lloc també va ser per a un genet equatorià, Daniel Anibal Sarango, amb 43.3.
Hermoso va reconèixer que han estat uns resultats “molt millors del que podíem esperar. Confiava en una medalla per equips i una altra individual, fos la que fos, però mai hauria imaginat guanyar les quatre. Ha estat increïble”. El genet d’Os de Balaguer va revelar que “vaig plantejar una estratègia que va acabar sent important. Vaig situar d’inici un cavall que no li anava bé la doma però que en el cros era molt ràpid, i això va acabar descol·locant els rivals”, va explicar.
En la seua estrena al capdavant de l’Equador el 2022 ja va aconseguir una medalla de plata per equips, i dos dels seus genets van prendre part a nivell individual en els Jocs de París. En aquesta competició han participat les sis nacions bolivarianes (Bolívia, Colòmbia, l’Equador, Panamà, el Perú i Veneçuela), encara que aquest any han pres part com a convidats el Salvador, Guatemala, el Paraguai i la República Dominicana.
Hermoso va reprendre ahir la competició amb un concurs internacional a València, en el qual lidera provisionalment la general, mentre que aquest cap de setmana afrontarà la Copa del Rei a Madrid.