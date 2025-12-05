FUTBOL
L’Espanyol cau eliminat contra un 2a Federació
Fracàs majúscul de l’Espanyol. L’equip blanc-i-blau, amb molts jugadors poc habituals en l’onze titular, va dir ahir adeu a la Copa del Rei després d’un partit horrorós, consumant-se així una de les grans sorpreses.
Va naufragar l’equip periquito davant d’un Segona Federació, un Atlètic Balears que va merèixer la gesta firmada gràcies a un gol de Tovar, el mateix que va donar diumenge passat la victòria al seu equip davant l’Atlètic Lleida al Camp d’Esports, i al seu gran treball defensiu, sent superior a tot un Primera. Els de Manolo González ni tan sols van gaudir d’una ocasió clara en tot el partit ni van inquietar el porter balear. Aquesta eliminació suposa un dur cop per a un equip que és a la zona europea a la Lliga i que tenia dipositades moltes esperances en la Copa.
Celta, València i Rayo Vallecano passen in extremis
Tres equips més de Primera divisió es van salvar de l’eliminació in extremis. El Celta va necessitar la tanda de penals per superar el Sant Andreu (1-1), mentre que el Rayo Vallecano i el València van salvar els mobles al guanyar a la pròrroga per 1-2 el Reial Àvila, de Segona RFEF, i el Cartagena, de Primera RFEF, respectivament. El Sabadell no va poder davant del Deportivo (0-2).