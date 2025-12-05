GOLF
Lleida es proclama campió d’Espanya de clubs de golf
L’equip del Raimat Golf Club s’imposa en el torneig del Circuit Professional
L’Atas by Golf Lleida, l’equip del Raïmat Golf Club, s’ha proclamat campió d’Espanya per clubs a l’adjudicar-se el títol en el Circuit Professional dels Nin3R Games, un format innovador que s’ha estrenat a les instal·lacions d’Isla Canela, a Huelva. “És un èxit molt important que dona a conèixer a nivell estatal al club i a Lleida”, valorava ahir José Ramón Gabás, president del Raïmat Golf Club. “Feia temps que Lleida no destacava a nivell estatal i ser campions d’Espanya és una gran gesta que posa Lleida en el món del golf estatal”, afegia el president del club lleidatà.
L’equip lleidatà que ha aconseguit aquest gran èxit ha estat format per Gerard Piris, Àlex Esmatges, Emilio Cuartero, Carlos Pigem i José Luis Adarraga, amb el reforç de Joel Moscatel, jugador professional amb targeta al prestigiós DP Worl Tour, que va suplir l’absència de Pigem a la final, malgrat que aquest es va mantenir en tot moment en contacte amb l’equip, al qual va donar suport en els moments més complicats.
La gran final de la competició, que s’ha estrenat aquest any, comptava amb els vuit millors equips classificats i, a les instal·lacions de Isla Canela Links, a Huelva, s’ha consolidat com la cimera del golf professional per clubs a nivell estatal. L’equip Atlas by Golf Lleida es va imposar a la resta d’equips que van arribar a la gran final, disputada en l’espectacular format Match Play, superant totes les eliminatòries. En aquest desafiador format, en el qual la fredor i l’encert són essencials, va brillar especialment Gerard Piris. El seu lideratge al camp i la seua capacitat per tancar partits sota la màxima pressió, li van valer, a més, ser reconegut com el MVP del torneig.
La victòria de l’equip Atlas by Golf Lleida és també un triomf dels seus patrocinadors, el suport dels quals, van destacar des del club lleidatà, és fonamental per a la participació dels jugadors en un circuit d’elit estastal. L’equip estén el seu agraïment a les firmes Atlas Energia, Banasegur, Franquícies Financeres, Residència Bellpuig, Bar Gilda, Golf Lleida i Rebolf com a marca de roba de golf que ha vestit l’equip tot aquest any.