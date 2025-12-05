AUTOMOBILISME
El recinte de Les Firetes de Lleida passa a ser un improvisat circuit de cotxes
Acull dissabte el Català d’eslàlom al no estar operatiu el Circuit de Lleida
El recinte on habitualment s’instal·len Les Firetes durant les festes majors es convertirà per un dia en un improvisat circuit d’automobilisme per acollir aquest dissabte el Campionat de Catalunya d’eslàlom. L’Escuderia Lleida, organitzadora de l’esdeveniment, ha hagut de buscar alternatives per continuar amb el seu vessant organitzatiu davant la impossibilitat d’utilitzar el Circuit de Lleida d’autocròs, situat al costat de l’antiga N-II, en direcció a Alcarràs, que està tancat des del mes de gener passat per una afectació mediambiental que va impedir renovar el conveni de cessió amb la Paeria.
En aquest recinte s’habilitarà un circuit de 850 metres de corda i 4 d’ample en el qual els participants, al voltant d’una trentena, hauran de demostrar les seues habilitats al volant. I és que serà una carrera en la qual no només puntuarà el fet d’anar ràpid, sinó també l’habilitat per esquivar els obstacles. Bona part del traçat estarà delimitat per cons i tanques que no es podran tocar, ja que això suposarà penalitzacions en forma de temps.
Els participants aniran sortint d’un en un i serà una lluita contra el crono en la qual no hi haurà confrontació a la pista, ja que la zona no té capacitat per implementar un circuit per a carreres, ja que l’amplada mínima que hauria de tenir seria de 14 metres, a més del cost que suposaria. “És l’alternativa que hem trobat per mantenir el nostre vessant organitzatiu, ja que el circuit que teníem es troba inoperatiu des del gener i fins a la data no s’ha trobat cap zona que el pugui substituir”, va afirmar ahir David Domingo, responsable tècnic de l’Escuderia Lleida. L’esdeveniment serà gratuït però es podran fer aportacions per a La Marató de 3Cat.