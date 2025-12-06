NATACIÓ
Emma Carrasco accedeix a la final europea de 200 estils
Va ser sisena en la segona semifinal i va marcar el tall amb el vuitè temps
La lleidatana Emma Carrasco (CN Sant Andreu) es va emportar ahir l’última plaça per a la final dels 200 estils dels Campionats d’Europa de piscina curta de Lublin (Polònia). La lleidatana va participar en la semifinal més ràpida, la segona, cosa que li va permetre posar-se en la lluita per les medalles malgrat ser sisena.
Carrasco va nadar lleugerament per sota dels 2:08 (2:07.99) i va marcar el tall de cara a la final, que es disputa avui (19.14), amb més de tres centèsimes de marge sobre la polonesa Justina Kozan, setena en la seua mateixa semifinal (2:08.33). De fet, només dos nadadores de la primera mànega es van guanyar una plaça entre les vuit millors (Ellen Walshe i Anastasia Gorbenko), mentre que les altres sis (Freya Colbert, Katie Shanahan, Marrit Steenbergen, Tamara Potocka, Anita Gastaldi i la mateixa Carrasco) es van classificar des de la segona.
La lleidatana va ser a les primeres places en els tres primers estils (papallona, esquena i braça), però va caure posicions en el crol. Tot i així, va rebaixar en gairebé un segon el seu temps en les sèries del matí (2:08.79), en les quals va ser quarta.
D’altra banda, el nadador tarragoní Carles Coll va conquerir ahir la medalla d’or a la final de 200 metres braça (2:00.86), prova de la qual també és vigent campió mundial, donant a Espanya el segon metall a l’Europeu.
Plata lleidatana al Català
D’altra banda, la nadadora del CEN Balaguer Berta Sanmartín es va proclamar a Sabadell subcampiona de Catalunya en categoria infantil en els 200 esquena, en una jornada en què va firmar la seua millor marca personal (2:27.16) en les eliminatòries.