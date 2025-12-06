El Hiopos Lleida es queda a tocar de la remuntada davant l'Unicaja (88-89)
El conjunt lleidatà ha mostrat un gran nivell a la segona meitat, però un mal segon quart i les nombroses faltes personals han decidit el partit pels malaguenys
El Hiopos Lleida ha perdut per la mínima davant l'Unicaja (88-89) en un emocionant partit que s'ha decidit al tram final. Els lleidatans, malgrat el gran esforç i una actuació molt completa de l'equip, no han pogut completar la remuntada i superar el conjunt malagueny.
L'equip dirigit per Gerard Encuentra ha mostrat una gran actitud a la segona part, liderats per Melvin Ejim i Millán Jimenez, però no ha estat suficient per contrarestar el major encert de l'Unicaja, sobretot a la primera meitat des de la línia de tres. Ejim ha estat el més destacat dels lleidatans amb 17 punts i una gran eficàcia en el tir (5/7 en tirs de dos), mentre que per part visitant ha brillat especialment Olek Balcerowski amb 19 punts i 9 rebots.
Els locals han distribuit molt bé el joc amb 16 assistències i han tingut aportacions importants de diversos jugadors com Krutwig (11 punts amb un perfecte 3/3 en tirs de dos) i Shurna (13 punts amb un espectacular 5/6 en tirs de camp).
Actuacions destacades dels dos equips
L'Unicaja, entrenat per Ibon Navarro, ha sapigut aprofitar la seva superioritat en el rebot i ha mostrat una major efectivitat des de la línia de tirs lliures, amb 24 llançaments convertits. Perry ha estat una peça clau per als visitants amb 12 punts, mentre que Kalinoski i Alberto Díaz han aportat 9 i 5 punts respectivament en un partit coral.
James Batemon i Goloman no han disposat de minuts a la segona part del partit tot i les expulsions per faltes d'Ejim, Agada i Walden.
Amb aquesta derrota, el conjunt lleidatà es queda amb un balanç negatiu de 4 victòries i 5 derrotes que compliquen el somni de la Copa del Rei i posen els peus a terra després d'encadenar dues derrotes a casa.