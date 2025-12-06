FUTBOL
L’AEM busca la reacció amb una doble tornada
Retorna al Recasens en la reestrena de Rubén López per aixecar el vol
L’AEM torna avui (16.00/Lleida En Joc) a la competició després de la segona aturada de seleccions a la recerca d’un triomf molt necessari per aixecar el vol en la classificació, en un xoc davant de l’Atlètic de Madrid B que suposarà la tornada de dos elements capitals en els èxits recents de l’equip: Rubén López a la banqueta i el Recasens com a seu dels seus partits.
Després de sis encontres sense conèixer la victòria al Camp d’Esports, el conjunt lleidatà torna a casa. I ho fa en la reestrena de Rubén López, que va reconèixer que el seu retorn ha estat “inesperat”, però que arriba al club “100% convençut que l’AEM se salvarà”.
El tècnic no va amagar que, encara que no va ser un requisit per a la seua arribada, “prefereixo jugar al Recasens”, on l’AEM va guanyar tots els seus partits aquest 2025, vuit, amb ell a la banqueta fins al final de la passada campanya. “El Camp d’Esports no ha anat bé i, ja que hem de canviar coses, aquest també és un factor”, va destacar l’entrenador barceloní, que va dir trobar-se una plantilla “animada i convençuda” que pot revertir la situació.
Actualment, l’AEM és cuer de la categoria, amb sis punts, a quatre de la permanència que estableix el Cacereño amb 10. L’Atlètic de Madrid B, rival que visita avui les lleidatanes, és vuitè, amb 15, encara que nou els va sumar en una arrancada perfecta de Lliga en les primeres tres jornades.
Des d’aleshores, només ha aconseguit una victòria en vuit jornades, en el seu últim desplaçament al camp del Cacereño (0-1). El tècnic de les lleidatanes va lloar l’estil de joc del rival, destacant que “s’assembla molt al que m’agrada a mi com a entrenador, sobretot en la fase ofensiva”.
“Assumeix molts riscos en sortida de pilota i potser ens pugui beneficiar, però si comets errors en el teu propi camp et penalitzen molt. És una cosa que hem d’evitar”, va afegir Rubén López, que en el seu primer partit no podrà comptar amb la sancionada Laura Blasco, a banda de les baixes de llarga durada de Laura Fernández i Paula Rojas. En canvi, pot tornar a tenir minuts María Lara, recuperada de la lesió.
Duel directe per la salvació en un dissabte amb cinc partits
Cinc partits de la jornada es disputen avui, amb un de destacat per als interessos de l’AEM: el Cacereño-Betis (16-00), on es mesuren dos dels seus rivals per salvar-se, empatats a 10 punts. A la zona alta, el líder Alabès rep l’Osasuna (12.00) i el València, el Barça B (18.00).