AUTOMOBILISME
Norris, campió del món
L’anglès obté el seu primer títol d’F1, amb dos punts de marge sobre Verstappen, que va vorejar una remuntada històrica. La seua tercera posició va valer per fer inútil la victòria del neerlandès
L’anglès Lando Norris (McLaren) es va proclamar ahir per primera vegada campió del món de Fórmula 1, a l’acabar tercer el GP d’Abu Dhabi, l’últim de l’any, que va guanyar Max Verstappen (Red Bull). Tanmateix, el seu triomf va ser insuficient, ja que es va quedar a dos punts de completar una històrica remuntada, ja que estava a 104 del liderat després de 15 curses.
Norris, de 26 anys, es va convertir en l’onzè britànic a guanyar el Mundial, en l’historial del qual va succeir Verstappen, campió les quatre edicions anteriors. El britànic va haver de lluitar per finalitzar en una tercera plaça que li assegurava el campionat, darrere del seu company Oscar Piastri, el tercer que arribava amb opcions de títol, i que va firmar la segona plaça, que no li va valer per batre cap dels seus oponents. Fernando Alonso (Aston Martin) va acabar sisè i Carlos Sainz (Williams), tretzè.
Verstappen, que sortia des de la pole, va retenir la primera plaça a la sortida i es va escapar dels seus perseguidors per sumar el vuitè triomf del curs aprofitant que Piastri va arrabassar la segona plaça de partida a Norris. Així es va establir el primer tram de la cursa, amb un resultat que feia campió Norris, encara que sense marge d’error, perquè Charles Leclerc (Ferrari) l’encalçava darrere i només tenia assegurat el títol si acabava al podi. El moment de més tensió va arribar després de la primera parada en boxs, ja que Leclerc i també George Russell (Mercedes) van anticipar el canvi de rodes, obligant a reaccionar McLaren perquè Norris retingués la posició. El britànic es va mantenir davant d’ambdós, però va sortir en trànsit i va haver d’avançar uns quants cotxes que encara no havien parat. El moment més controvertit va ser quan es va trobar Yuki Tsunoda, company de Max Verstappen a Red Bull, que va provar de ser ferri en la seua defensa i va ser sancionat per canviar massa vegades de direcció en plena recta amb el britànic darrere. El seu moviment va fer que Norris sortís per fora de la pista en la maniobra, per la qual cosa va ser investigat, encara que els comissaris no el van sancionar. Davant, Piastri, l’únic contendent que sortia amb pneumàtics durs, va allargar molt la seua parada i va arribar a liderar, però mai va tenir opció de batre Verstappen. Després de la topada amb Tsunoda i amb un nou pas per boxs per cobrir una altra parada de Leclerc, Norris va lligar la tercera plaça i el títol. El britànic es va mostrar feliç d’haver pogut completar “un viatge molt llarg” fins a ser campió i va felicitar els seus dos rivals pel títol. “Ha estat un plaer competir contra ells, ho he gaudit i estic molt orgullós”, va afirmar.