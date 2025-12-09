TENIS
Aran Teixidó guanya a Melilla el seu tercer títol professional aquest any
La lleidatana Aran Teixidó va rubricar aquest diumenge una nova victòria en la seua carrera al proclamar-se campiona del XXII Internacional de Tenis Femení–Melilla Ciutat de l’Esport, després de superar en un duel vibrant la balear Sara Dols, principal favorita del torneig, per 6-4 i 7-6. Dols, número 558 del rànquing mundial, va començar el partit amb més determinació, portant la iniciativa en els primers compassos. Tanmateix, Teixidó –situada al lloc 689 de la WTA– va anar ajustant el seu joc fins a equilibrar la balança. Amb 4-4 en el primer set, la catalana va fer un pas endavant, va encadenar dos jocs decisius i es va adjudicar la mànega inicial per 6-4. El segon set del partit va seguir la mateixa tònica. L’empat a 4-4 es va tornar a repetir, i més tard el 6-6, en una batalla que semblava no tenir propietària. Teixidó va disposar de dos boles de partit, però la mallorquina les va neutralitzar. Lluny de descompondre’s, la lleidatana va mantenir el pols en els moments calents i va tancar el duel per 7-6. La lleidatana, de 24 anys, viu un moment dolç des del setembre, quan va estrenar el seu palmarès professional en l’ITF W15 Ciutat de Ceuta, que va seguir al novembre amb un segon trofeu en el W15 de Nules. El seu retorn al circuit internacional està marcat per la solidesa i la constància, dos qualitats que ja demostrava en la seua etapa formativa, quan dominava el tenis català.