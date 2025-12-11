BÀSQUET
“Altres equips poden vèncer al 75%, nosaltres no”
Jiménez i Krutwig reconeixen que les males arrancades han llastat l’equip
L’Hiopos Lleida afronta el primer sot seriós de la temporada. Per primera vegada ha encadenat tres derrotes i, després d’un gran inici, presenta més entrepussades que victòries a la classificació. En aquestes tres últimes derrotes hi ha una constant que s’ha repetit, la mala posada en escena de l’equip que, finalment, ha acabat sent un llast. Tant Millán Jiménez com Cameron Krutwig així ho admetien ahir, coincidint que no n’hi ha prou amb jugar bé 20 minuts per guanyar a la Lliga ACB.
L’aler navarrès reconeix que el patró es repeteix des de fa setmanes. “No comencem bé els partits, com ja ens va passar a Manresa i contra Múrcia, encara que la segona part davant de l’Unicaja va ser bona, vam lluitar i la gent se’n va anar satisfeta”, apunta, malgrat que lamenta que la reacció arribés tard. “Si haguéssim tingut una mica més d’encert en la primera part hauríem guanyat. Vam competir, però no val amb aquells 20 minuts del final, i menys davant d’equips com l’Unicaja”, va puntualitzar.
El pivot d’Illinois comparteix la mateixa opinió i assenyala: “Com es va veure en la segona part, vam jugar bé, vam jugar junts. Ara només hem de fer-ho durant els 40 minuts”, mentre reconeix que l’Hiopos surt massa fred als partits, com va succeir dissabte passat. “Vam sortir una mica apagats, lents. Després vam aconseguir remuntar, vam lluitar i vam desmotrar el que som capaços de fer. És un bon senyal, però cal mantenir-ho durant tot el partit”, va postil·lar.
Tots dos jugadors centren el focus en la defensa. Per al pivot d’Illinois, la diferència entre una part dolenta i una part bona s’explica en la intensitat enrere: “En la segona part vam començar a jugar el nostre joc defensiu: pressió, força, rebots. La intensitat ha d’estar allà tots els dies. Altres equips poden guanyar al 75%, nosaltres no”, va asseverar. Jiménez coincideix que la clau no és tàctica, sinó mental: “No hem tingut la mentalitat ni la predisposició que requeria el partit i ens ha passat factura”, va destacar.
La derrota davant del Múrcia va doldre per les sensacions que va deixar, recorda Jiménez, no així les altres dos. “Davant del Múrcia ells van tenir un gran dia i nosaltres al revés. Les altres dos derrotes fastiguegen bastant perquè vam estar a prop de guanyar i al final no ho vam aconseguir”, reflexiona. Tot i així, l’equip no cau en dramatismes. Krutwig assegura que el vestidor manté la calma i la unió: “No crec que ningú estigui desanimat. Sabem que no podem prendre’ns dies lliures. No ens presentarem i guanyarem: hem de venir preparats per competir”, va dir.
La visita a Bilbao sorgeix ara com una oportunitat per reivindicar-se. “És un pavelló difícil i ells juguen amb un estil únic”, recorda Krutwig. Jiménez insisteix que, sense el suport de l’afició, la cohesió interna serà clau: “Hem d’estar junts, perquè no tindrem el suport de la gent i serà més important el fet de donar-nos suport uns als altres i anar tots a l’una.”