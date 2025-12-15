SEGRE

FUTBOL

El Fuliola guanya el Ponts, que es queda amb deu

Els jugadors dels dos equips discutint després de la roja a un jugador del Ponts. - LAIA PEDRÓS

LLUÍS ALBERT BORTOLÓ

El Fuliola es va imposar a un Ponts que, malgrat jugar amb un menys des del minut 16, no va posar les coses fàcils (3-0). Els locals es van avançar ràpidament en el marcador amb un gol de Marc (1-0). Poc després, el Ponts es va quedar amb un jugador menys per l’expulsió amb roja directa d’Alexandru. Els visitants van tenir ocasions clares per empatar. Fins i tot van fallar un penal.

A la segona meitat, el partit continuava bastant igualat, però als vint minuts Soriano va posar terra pel mig (2-0).

Pocs minuts després, Vilanova va fer el tercer i definitiu gol del partit (3-0). Amb el resultat el Fuliola avança en la classificació el Ponts, ambdós amb setze punts en la desena i l’onzena places.

