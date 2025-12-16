FUTBOL
El Barça inicia la defensa del títol a Guadalajara
Visita un rival de Primera RFEF, en la seua estrena a la present edició de Copa
El FC Barcelona visita avui (21.00) el Deportivo Guadalajara, de Primera RFEF, en els setzens de final de la Copa del Rei, en l’estrena copera del vigent campió. Els de Hansi Flick inicien el seu camí per revalidar el títol després de quedar exempts de les dos primeres rondes per la seua participació a la Supercopa d’Espanya. Líder de Primera divisió, amb quatre punts d’avantatge sobre el Reial Madrid i una ratxa de vuit victòries consecutives a la competició regular, el conjunt blaugrana arribarà al Pedro Escartín amb rotacions, ja que cinc dies després afrontarà un exigent duel de Lliga davant del Vila-real. Flick donarà minuts a habituals suplents com Christensen, Casadó, Bernal, Dro o Roony Bardghji, a més de jugadors del filial com Jofre Torrents o Xavi Espart. No hi seran Gavi ni Dani Olmo, lesionats, ni Ronald Araujo. És dubte Robert Lewandowski, per molèsties musculars. La porteria és la principal incògnita, perquè Hansi Flick va deixar clar que Joan Garcia no jugarà, però no va revelar si el substituirà Wojciech Szczesny o Marc-André ter Stegen.
“Un somni”
El Guadalajara, quart per la cua a Primera RFEF, afronta l’eliminatòria amb il·lusió i el suport d’una afició que pràcticament omplirà un Pedro Escartín ampliat a 8.500 espectadors. El seu entrenador, Pere Martí, confia a “defensar bé” i no descarta la sorpresa, mentre que el capità Javier Ablanque reconeix que enfrontar-se al Barça “és un somni”.
De fet, els moments més recordats de la seua etapa a Lleida van ser en les rodes de premsa, amb un segell molt personal, en les quals explicava infinitat d’anècdotes i frases per al record com la que va oferir en la seua última compareixença a Lleida: “Estic cansat. Tinc ganes d’anar-me’n a casa, veure les meues filles i prendre’m unes bufes”, va dir abans de ser acomiadat. Al Guadalajara, actualment en descens, continua donant titulars en sala de premsa, perquè aquest mateix dissabte, al perdre davant del Reial Madrid Castella (3-1), va dir que “m’estic perdent la infància de les meues filles per quatre duros”, després de protestar per les decisions arbitrals en el partit.
D’un fugaç pas per Lleida a jugar contra Hansi Flick
L’entrenador del Guadalajara és el castellonenc Pere Martí, que compleix la segona temporada al capdavant de l’equip castellà, on va arribar l’estiu del 2024 i va aconseguir l’ascens de Segona a Primera RFEF, després d’un any i mig sense exercir com a primer entrenador arran de la seua fallida experiència al Lleida Esportiu. Pere Martí va ser la primera aposta de Luis Pereira a la banqueta lleidatana per arrancar la campanya 2022/23. Però la seua etapa al club va durar només 15 partits, perquè únicament va aconseguir quatre victòries, sengles empats i set derrotes, la qual cosa el va condemnar a l’acomiadament en l’aturada nadalenca amb l’equip en zona de descens.