FUTBOL
El Barça renova Claudia Pina fins al 2029
El Barça va anunciar ahir la renovació de Claudia Pina fins al 2029, amb la qual cosa amplia tres anys més la vinculació de l’extrem esquerra amb l’entitat blaugrana. Amb aquesta renovació, el Barça lliga una de les seues grans estrelles. Una peça clau per a l’esquema de Pere Romeu que la temporada passada va materialitzar 24 gols i va ser la màxima golejadora de la Champions League femenina amb 10 dianes. A més, Pina és la primera jugadora a renovar de les futbolistes que acaben contracte el 2026. Encara està pendent la continuïtat de Torrejón, Mapi León, Ona Batlle, Alèxia, Graham Hansen i Salma.
Després de firmar el seu nou contracte amb l’entitat blaugrana, l’atacant, de 24 anys, va assegurar que “el Barça és el club de la meua vida. Estic molt feliç de poder continuar aquí”.