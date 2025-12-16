MOTOR
Isidre Esteve, satisfet en el primer test amb el nou cotxe per al Dakar
El pilot lleidatà Isidre Esteve va explicar ahir havia “gaudit molt” en el “primer contacte” que ha tingut en un test amb el Toyota DKR GR Hilux. “He disfrutat molt durant el primer contacte amb l’Hilux. És un cotxe actual, que acaba de guanyar el Campionat del Món. Porta un motor diferent al del nostre anterior Toyota, és més ample, té més tracció, la direcció és molt més sensible i, en resum, va molt bé. El comportament és increïble i permet anar més al límit amb més seguretat”, va afirmar el pilot del Repsol Toyota Rally Team després d’un test realitzat amb el Toyota DKR GR Hilux, amb el qual participarà en el Dakar.
Ganes i motivació
Isidre va subratllar que van al Dakar “amb ganes, amb molta motivació i amb el convenciment que tenim un gran equip”. El d’Oliana i el seu copilot, Txema Villalobos, sortiran el proper 3 de gener a Yanbu, a l’Aràbia Saudita. Serà la seua 21a participació en la prova, l’11a amb cotxe. Es tracta d’un cotxe d’última generació que introdueix canvis clau respecte al model anterior, ja que passa d’un motor V8 atmosfèric a un V6 biturbo, adopta l’última reglamentació FIA quant a dimensions i substitueix els dos amortidors per roda per un de sol.