L’AEM més inclusiu
El club lleidatà incorpora a l’staff del primer equip femení Indiana Solà, una jove amb síndrome de Down. La lleidatana ajudarà la plantilla de Primera RFEF en tots els entrenaments
L’AEM va anunciar ahir la incorporació d’Indiana Solà, una jove amb síndrome de Down, a l’staff tècnic del primer equip femení. La iniciativa s’emmarca dins d’un acord de col·laboració amb l’associació Down Lleida que, segons explicava el club en un comunicat, “té l’objectiu de visibilitzar les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i fomentar-ne la participació activa en entorns esportius d’alt rendiment”.
El director esportiu de l’entitat, Roger Lamesa, va explicar que Indiana, que ha estat rebuda “amb els braços oberts” per les jugadores i membres del cos tècnic el seu primer dia de convivència, “serà com una membre més” de l’equip i la seua tasca serà “ajudar en tots els entrenaments” com a membre de l’staff, sobretot en gestió de material. D’aquesta manera, el club del Secà de Sant Pere es converteix en un dels primers equips de l’estat a integrar una persona amb síndrome de Down dins de l’estructura tècnica d’un equip professional femení.
L’acord va sorgir com una iniciativa compartida entre l’AEM i Down Lleida que buscava “impulsar la inclusió real, trencar barreres i generar espais on la diversitat sigui un actiu dins del món del futbol”, explicava el club. A més, Lamesa va apuntar que “el contacte entre Down Lleida i el club va nàixer arran de la col·laboració que fem amb les PostuXapes”, la iniciativa solidària impulsada per Postureig Lleida que acompanya el primer equip femení en tots els partits, tant els de casa, com els desplaçaments.
Pons Lleida
L’aliança entre les dos entitats també va en consonància amb l’acord que el Pons Lleida i Down van tancar el gener d’aquest mateix any, quan el màxim representant de l’hoquei de la ciutat va incorporar al seu staff un altre jove amb síndrome de Down, Íker Moreno. El lleidatà de 22 anys, igual que Indiana a l’AEM, també porta a terme tasques d’auxiliar i assisteix els jugadors del primer equip de l’entitat.
La incorporació d’Indiana Solà a la plantilla no serà l’única acció solidària de l’AEM aquesta temporada, ja que, a mitjans de febrer, l’entitat participarà en una jornada de voluntariat celebrada al Juanjo Garra i impulsada per San Miguel i Down Lleida.
Després de la victòria davant de l’Osasuna per 1-2, l’AEM va tancar la primera volta i encara ja l’aturada nadalenca. Les jugadores tancaran els entrenaments dijous vinent i no tornaran a l’activitat fins al 2 de gener, amb l’objectiu de preparar el partit davant del Barça B que es disputarà el proper 11 de gener a les 12.00.
Tanmateix, l’activitat no cessarà durant aquesta aturada nadalenca per a un club que està treballant en dos incorporacions de cara a la segona volta de la temporada i que, segons explica el director esportiu Roger Lamesa, “encara no sabem si les dos seran per al primer equip, o una estarà en dinàmica del filial”.