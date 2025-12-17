FUTBOL
Aitana Bonmatí conquereix el seu tercer The Best seguit
Ousmane Dembélé s’emporta el trofeu masculí, amb Lamine Yamal al podi
Aitana Bonmatí va conquerir per tercer any consecutiu el The Best femení, guardó que la FIFA concedeix a la millor jugadora del món. La centrecampista del FC Barcelona es va imposar en les votacions a Mariona Caldentey, de l’Arsenal, i la seua companya Alèxia Putellas.
Bonmatí, que suma també tres Pilotes d’Or, veu recompensat un curs en el qual va conquerir Lliga, Copa i Supercopa amb el conjunt blaugrana, encara que es va quedar a les portes d’aixecar la Champions i l’Eurocopa, al caure en ambdós finals davant de l’Arsenal i la selecció anglesa. El domini blaugrana es va reflectir també al millor onze femení, amb sis jugadores: Aitana, Alèxia, Ona Batlle, Paredes, Patri Guijarro i Pina. En la resta de premis femenins, l’anglesa Hannah Hampton va ser distingida com a millor portera, mentre que la neerlandesa Sarina Wiegman va rebre el guardó a millor entrenadora després de guiar Anglaterra al títol continental.
En categoria masculina, el francès Ousmane Dembélé va aconseguir el The Best al millor jugador de l’any, a l’imposar-se a Kylian Mbappé i al blaugrana Lamine Yamal. L’atacant del París Saint-Germain va ser clau en la conquesta del triplet i de la primera Lliga de Campions del club parisenc, cosa que també li va valer el trofeu a millor entrenador del curs a Luis Enrique. Gianluigi Donnarumma, actualment al Manchester City però titular la passada campanya a l’equip parisenc, es va alçar amb el premi a millor porter.
Al millor onze masculí, amb sis representants del PSG i els tres integrants del podi del The Best, també va figurar un altre blaugrana (Pedri) i Bellingham, del Reial Madrid.