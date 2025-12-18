ACTIVITATS
Campus del Consell Esportiu del Segrià amb trenta places
El consell esportiu del Segrià organitza un campus de Nadal amb 30 places dirigit a nens i joves de fins a 14 anys, concebut perquè els participants gaudeixin d’uns dies de vacances actives en què es combinen esport, diversió, convivència i aprenentatge. L’activitat es desenvolupa en el marc organitzatiu del mateix consell i ofereix una experiència completa basada en activitats multiesportives, complementades amb suport musical.
El campus tindrà lloc al pavelló municipal dels Mangraners i s’estructura en dos torns (entre els dies 22 i 24 i del 29 al 31), ambdós amb horari de 9.00 a 14.00 hores. La inscripció en un torn costa 45 euros i si es participa en els dos el preu és de 80 euros.
En aquest sentit, la proposta està pensada per fomentar els hàbits saludables, la convivència i l’aprenentatge a través de l’esport, en un entorn segur i adaptat a l’edat dels participants. Les inscripcions poden fer-se a través de cesegria@gmail.com o al telèfon 973-241932.