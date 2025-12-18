FUTBOL
Carlos Cobo: “El dia a dia no té res a veure amb els resultats”
El nou fitxatge de l’Atlètic Lleida és optimista
L’Atlètic Lleida va presentar ahir el seu nou fitxatge, el lateral esquerre cordovès de 27 anys Carlos Cobo, que arriba lliure al conjunt de Cappont per cobrir el gran nombre de baixes que té a la parcel·la defensiva. Cobo, que ahir mateix va participar en el seu primer entrenament amb el grup, va explicar en la roda de premsa de presentació que “en la situació que està l’equip estic a les ordres del míster. Si diumenge davant de l’Eivissa he d’ajudar amb deu o quinze minuts faré el que necessiti. Hem de remar tots per sortir del descens com més aviat millor i crec que ho podrem fer”.
El lateral, coneixedor que el conjunt lleidatà ocupa la dissetena posició de la taula, va apuntar que, “quan veus la classificació, l’Atlètic Lleida no és gaire atractiu”. Tot i així, va posar èmfasi que el grup i el dia a dia de l’equip el van animar a fitxar. “Vaig parlar amb Xavi Bartolo, Pau Torres i Joan Campins, que va ser company meu al Tarassona. Em van comentar que m’oblidés de la taula i m’animés. També que hi havia molt bon grup i confiaven a tirar endavant. Torres em va explicar que el dia a dia no tenia res a veure amb els resultats del cap de setmana i per ara estic molt content”, va remarcar.
D’altra banda, el director esportiu de l’equip, Xavi Bartolo, va emfatitzar que “la situació esportiva de l’equip i les baixes” els van fer plantejar-se la incorporació del lateral, que “ja vam intentar fitxar a l’estiu, però no va poder arribar per problemes personals”. Així mateix, el director esportiu va descriure la seua nova incorporació com un jugador que “a nivell defensiu és molt intens i ens donarà la consistència defensiva que li ha faltat a l’equip. També té molt bon peu”.
Pel que fa al mercat d’hivern de l’equip, Bartolo va explicar que “tenim una incorporació tancada que s’anunciarà quan s’obri el mercat”.
Aquests dos fitxatges no seran els últims, ja que a causa de la seua fragilitat defensiva –ha encaixat gol en 20 dels 21 partits– “hem d’intentar reforçar la línia defensiva amb tres o quatre jugadors i després amb un parell més per al centre del camp o la davantera”, va sentenciar el director esportiu de l’entitat.