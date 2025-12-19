MOTOCICLISME
Dos lleidatans a l’elit
Adrià Monné i Jordi Alba han estat seleccionats per l’RFME entre els pilots de l’Equip Nacional per al 2026. El primer en MX250 i el segon en MX125
Els lleidatans Adrià Monné (EMX250) i Jordi Alba (EMX125) han estat seleccionats per la Reial Federació Motociclista Espanyola (RFME) entre els pilots que integraran l’Equip Nacional de Motocròs el 2026.
En el cas d’Adrià Monné, la convocatòria arriba després d’una temporada excel·lent. El 2025 va conquerir el seu primer títol de campió d’Espanya d’MX2, la segona categoria del motocròs estatal. Amb 20 anys, el pilot de Bellpuig va sumar el quart títol estatal del seu palmarès. A més, el 2023 va fer història en el motocròs lleidatà al convertir-se en el primer pilot a disputar el calendari mundialista. Aquesta temporada ha completat íntegrament l’Europeu, compost per onze proves, sota l’estructura de la Federació. El seu millor resultat va ser un tercer lloc a Itàlia, tancant la general en una meritòria dotzena posició.
Per la seua part, Jordi Alba, pilot de 15 anys de Castelldans, formarà part de l’equip nacional de l’RFME el 2026 al costat de l’equip Mequitec Racing, amb el qual competirà tant a l’Europeu com a l’Estatal. La temporada 2025, Alba ha debutat a la categoria 125 cc, aconseguint un tercer lloc en el Campionat d’Espanya i proclamant-se campió de Catalunya.
El jove lleidatà va debutar a nivell internacional l’any passat a l’Europeu i va ser seleccionat per l’RFME per disputar el Mundial de Motocròs MXJunior, celebrat a Heerde (Països Baixos), dins de la categoria MX85, finalitzant en un meritori lloc 43 d’un total de 105 participants.
La passió de Jordi Alba per les motos li ve de família. Els seus pares, Vicenç i Cristina, regenten des de fa més de 25 anys el concessionari Motos Vicenç, a Lleida, cosa que va propiciar que pugés per primera vegada a una moto amb només quatre anys.
Trajectòria comuna
Tant Monné com Alba comparteixen una trajectòria formativa comuna sota la tutela de l’entrenador i pilot lleidatà Dani Hernández, que els dirigeix des que ambdós tenien set anys.