FUTBOL
Jordi Cortés considera que el Lleida “ha crescut i cada dia està millor”
Visita demà el Vilassar de Mar (17.30)
Després de la victòria del cap de setmana passat sobre el Mollerussa, que va permetre al Lleida CF encadenar tres jornades sense perdre, el tècnic , Jordi Cortés, considera que “l’equip ha crescut i cada dia està millor” i desitja poder anar-se’n de vacances fora del descens, per a la qual cosa necessita guanyar demà al camp del Vilassar de Mar (17.30). Va explicar també que la plantilla ha tingut durant la setmana diversos jugadors afectats per un procés gripal, encara que confia a poder comptar demà amb tots ells, per la qual cosa l’única baixa confirmda és la del lesionat Guido.
Sobre el triomf del cap de setmana passat en el derbi davant del Mollerussa, Cortés va dir que “va ser una victòria que ens va deixar molt bones sensacones, tant en l’aspecte emocional com en l’esportiu. Per tant, venim ara de dies bastant bons, que a l’equip li han aportat seguretat i veure que estem en el camí correcte. I quant a la setmana, ha anat bé”.
Va afegir que “el que ens agradaria és anar-nos de vacances fora del descens, no depèn sols de nosaltres, però seria molt important guanyar a Vilassar, encara que sempre els dic als jugadors que no mirin la classificació”. “Però hem de sumar punts”, va destacar.
Cortés va incidir que queden moltes jornades al davant. “Ja abans del partit amb el Mollerussa els vaig dir que si perdíem diumenge però guanyàvem els següents 20 encontres, ascendirem. Es tracta de sortir a buscar els tres punts”, va indicar. Quant al rival, va dir que “és un equip molt jove, de fet és l’Espanyol C i com tots els filials té gent amb molt talent, però també cometen errors, sobretot en defensa, i es tracta de provocar aquests errors”.