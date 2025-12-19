FUTBOL
L’Atlètic Lleida buscarà tancar l’any amb una victòria
Els lleidatans visiten diumenge l’Eivissa Illes Pitiüses, amb Cobo disponible
L’Atlètic Lleida ja pensa en el partit de diumenge (12.00) al Municipal de Sant Rafael, on visitarà l’Eivissa Illes Pitiüses, que ocupa la vuitena posició a la taula de classificació del grup tercer de la Segona Federació, i que ara mateix té a tres punts les places de play-off. Per la seua part, els lleidatans són dissetens i volen acabar el 2025 amb bones sensacions, després d’empatar dissabte passat al Camp d’Esports davant del Sant Andreu (1-1) i perdre els últims tres partits, posteriors a l’última victòria de l’equip contra l’Andratx a casa (3-2).
Un matx en el qual ja podria participar el primer fitxatge de l’Atlètic Lleida en el mercat d’hivern, el lateral esquerre cordovès Carlos Cobo, del qual el seu entrenador, Gabri García, va valorar que és “un jugador que cobreix una posició que volíem reforçar i tenim la idea de poder utilitzar el Carlos durant el partit”.
Un camp complicat
En clau prèvia al duel de diumenge, Gabri va destacar “que anirem a un camp complicat, on ens enfrontarem a un equip que ve de guanyar quatre dels últims cinc partits”. En aquest sentit, el tècnic de Sallent va dir que “nosaltres hem de competir, en un camp de dimensions i amb una gespa similars al Ramon Farrús [on l’equip s’entrena durant la setmana], també tornar a demostrar la solidaritat i el compromís que va tenir l’equip contra el Sant Andreu, i donar una bona imatge al terreny de joc”.
Sobre l’estil del rival, Gabri va dir que “generen un joc directe, buscant els seus jugadors a les bandes, i són molt potents en l’estratègia. Cada jugada que tinguin de mig camp cap endavant es convertirà en una ocasió perillosa que hem de defensar molt bé”.
Per al xoc de diumenge davant de l’Eivissa Illes Pitiüses, l’Atlètic Lleida no podrà comptar amb els jugadors Aldo One i Moró Sidibe per sanció i podria recuperar Nico Magno en vigílies d’un duel que els lleidatans afronten amb el condicionant de les diverses baixes que acumula per lesió.
“Comptem amb pocs jugadors però hem d’acceptar-ho per competir al millor possible”, va concloure Gabri en el seu compareixença d’ahir.