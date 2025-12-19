FUTBOL
Possible clàssic a la vista a quarts
El Barça s’enfrontarà al vencedor del play-off Madrid-París
El sorteig de la UEFA a Nyon va deixar ahir un escenari favorable per al FC Barcelona en el seu camí cap a la final de la Champions League femenina, que es disputarà a Oslo el 23 de maig. El conjunt blaugrana, primer de la fase lliga amb 16 punts sobre 18, va accedir directament als quarts de final i comptarà amb el decisiu encontre de tornada a casa. El seu rival sortirà de l’encreuament de play-off entre el Reial Madrid, setè classificat, i el París FC, desè. L’eliminatòria es tancarà a Barcelona després d’una anada prevista per al 24 o 25 de març a Madrid o París, ciutat en la qual el Barça ja va vèncer aquesta setmana per 0-2. La tornada es jugarà l’1 o 2 d’abril.
En el play-off, el Reial Madrid disputarà el segon matx als Santiago Bernabéu, mentre que l’Atlètic de Madrid haurà de resoldre la seua eliminatòria a Anglaterra davant del Manchester United.
El quadre també resulta propici de cara a les semifinals. El Barça ha evitat l’Olympique de Lió –on figura en l’staff el lleidatà Jaume Joan Rius–, segon en la fase lliga i principal rival europeu, fins a una hipotètica final, ja que l’equip francès va quedar enquadrat en l’altra meitat del torneig. En semifinals, les blaugranes s’enfrontarien –amb avantatge de camp– al vencedor de l’enfrontament entre el Bayern de Múnic i el guanyador del play-off que disputen l’Atlètic de Madrid i el Manchester United.
El Barça afronta aquesta fase final amb un historial imponent: campió el 2021, 2023 i 2024, subcampió la passada temporada i present en sis de les últimes set finals, amb l’única absència el 2020.