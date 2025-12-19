CICLISME
Triomfs de Dídac Reyes i Pau Roca en ciclocròs i pista
Dídac Reyes, campió de Catalunya de ciclocròs cadet, i Pau Roca, vencedor en la primera prova de la Copa Catalana de pista, van ser els grans protagonistes del cap de setmana per a l’equip Terres de Lleida. Diumenge passat, Reyes es va imposar en l’esprint aconseguint el títol cadet. Els seus companys Jordi Hernández i Axel Serrano van ser sisè i vuitè, respectivament. Aquell mateix dia, Tortosa va obrir la temporada hivernal de pista amb la primera prova de la Lliga 2026. Pel que fa als alevins, Pau Roca va dominar totes les proves i va guanyar la general. Quant a l’absoluta masculina, el júnior Dídac Mulet va ser tercer, Àlex Giribet va ser dotzè i en cadets Biel Solanes va acabar en vuitena posició.