FUTBOL
La UE Bordeta renuncia a transformar-se en SAD
Pren aquesta decisió perquè fer aquest pas li suposaria perdre ajuts municipals. Els socis ho havien aprovat al setembre
La Unió Esportiva Bordeta ha renunciat a transformar-se en Societat Anònima Esportiva (SAD), ja que fer aquest pas li suposaria, segons va explicar ahir el president del club, Bartolomé Ayora, perdre ajuts municipals. El club va aprovar el passat 1 de setembre, en una assemblea extraordinària de socis, iniciar els tràmits per convertir-se en SAD amb l’objectiu de professionalitzar el club.
Però precisament aquesta professionalització comportaria que la UE Bordeta hagués de fer-se càrrec de despeses de les quals ara s’ocupa la Paeria. “Fa poc més d’un mes ens vam reunir amb la Paeria per tractar aquesta conversió en SAD i ens van explicar els pros i els contres que suposaria per a nosaltres”, va detallar Ayora. “La principal és que, al tenir consideració de club professional, ja no ens correspondrien alguns ajuts municipals, com el manteniment de la instal·lació, la despesa de llum i d’aigua. Per tant, hem decidit que no ens convertirem en SAD”, admetia el president.
El regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va assenyalar que estava al corrent de la decisió del club i, respecte a les subvencions de 730.444,40 euros que debatrà el ple en concepte de “subvencions nominatives”, va explicar que la Paeria repartirà 160.000 euros més en “subvencions de lliure concurrència” a les quals opten 25 entitats.