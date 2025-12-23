MOTOCICLISME
Marc Márquez torna a pilotar
El campió del món va pujar ahir a la moto al Circuit d’Alcarràs per primera vegada després de ser operat a l’octubre. Va practicar el flat track amb el seu germà Àlex i el brasiler Moreira
Deu setmanes després de la seua última operació a l’espatlla dreta, Marc Márquez va tornar a pujar ahir a una moto de competició per sentir-se de nou pilot. No ho feia des que el 5 d’octubre va ser envestit a la primera volta del Gran Premi d’Indonèsia per l’italià Marco Bezzecchi, cosa que li va provocar una ruptura al coracoides i dels lligaments de l’espatlla dreta, una lesió que el va obligar a passar de nou pel quiròfan una setmana després de proclamar-se campió del món per novena vegada, setena en MotoGP.
El lleidatà havia avisat feia dies que la tornada als entrenaments era molt a prop. “Estic molt millor i la setmana que ve tornaré a muntar a la moto. M’he sotmès a una revisió mèdica i ja han passat tres mesos des de la lesió. Així que diumenge o la setmana que ve hi tornaré a pujar, per entendre el que significa pilotar una moto”, va confirmar Márquez divendres passat durant la festa de celebració de Ducati pel títol.
Va tornar ahir al Circuit d’Alcarràs, on va participar en una sessió de flat track juntament amb dos campions mundials, el seu germà Àlex i el brasiler Diogo Moreira, guanyador aquest any del títol de Moto2 i gran amic dels Márquez des de fa ja anys.
Marc, malgrat la inactivitat de tres mesos, va demostrar que continua tenint el gen competitiu de sempre i va completar diverses tandes llargues d’entrenament gairebé al límit durant les prop de tres hores que va durar la sessió al traçat lleidatà. L’objectiu és anar adquirint rodatge amb vista al test de pretemporada a Sepang de principis de febrer.