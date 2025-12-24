Escissió al Moto Club Segre
La secció d’Oliana abandona l’entitat per crear-ne una altra de nova per poder organitzar un Mundial d’enduro que rebutjava la junta general. La prova es disputarà de l’1 al 3 de maig
El Moto Club Segre ha perdut una de les seues quatre seccions que té repartides per la província de Lleida, després que la d’Oliana hagi decidit escindir-se per discrepàncies amb la junta general a l’hora d’organitzar una de les proves del Campionat del Món d’enduro de l’any que ve. La carrera ja estava emparaulada pels responsables de la secció de l’Alt Urgell amb el promotor del Mundial i la Federació Internacional de Motociclisme, però la junta del Moto Club Segre no veia viable econòmicament escometre aquesta prova per segon any seguit, i més després que l’edició d’aquest any deixés un dèficit d’uns 15.000 euros que encara estan pendents de cobrir i que haurà de sufragar la mateixa entitat.
“No ens negàvem a fer el Mundial, el que proposàvem era fer-ho en anys alternatius, perquè si no tenim els recursos econòmics necessaris, no es pot fer dos anys seguits. Per al bé del club no era possible fer-ho l’any que ve”, va explicar el president del Moto Club Segre, Lluís Capdevila, que va lamentar, no obstant, la decisió presa pels membres de la secció d’Oliana de separar-se de l’entitat.
Per la seua part, Eric Augé, president de l’acabat de crear Moto Club Oliana i principal impulsor d’un Mundial que aquest any tornava a Lleida una dècada després –Solsona va organitzar l’última edició el 2014–, va lamentar haver hagut de prendre aquesta decisió, però “no ens van donar cap altra opció”, va dir, assegurant que “el Moto Club Segre es va desentendre totalment de donar-nos suport per fer la prova del Mundial”.
Augé va incidir en els problemes que ha tingut l’entitat aquest any arran de la decisió de la Generalitat de tancar sine die el circuit de motocròs de Bellpuig. “Últimament ha tingut molts problemes amb la Generalitat i les federacions catalana i espanyola, tothom se li ha posat en contra. La qüestió és que no ens han volgut recolzar per fer el Mundial i ens hem hagut d’espavilar pel nostre compte, per la qual cosa hem hagut de crear una nova entitat, el Moto Club Oliana, que té tot el suport de la Generalitat i de les federacions. Tots estan a favor nostre, perquè tots volen que fem aquesta prova a Catalunya”, va puntualitzar.
Augé va voler destacar la bona tasca que van fer en l’organització de la prova d’aquest any. “Per a ells vam fer la millor carrera del calendari i no ens volen deixar escapar, fins al punt que els hagués agradat que haguéssim firmat per més d’un any, però ja vam dir que preferíem fer les coses pas a pas i anar any a any, encara que amb la voluntat de tenir-lo durant molt de temps. Vam donar la paraula que faríem la prova i quedaríem molt malament no fent-la”, va concloure. La cita lleidatana serà la segona del calendari Mundial 2026, de l’1 al 3 de maig.
El Mundial serà puntuable per al Català d’enduro
El Mundial d’enduro d’Oliana, fixat per a l’1, 2 i 3 de maig, també serà puntuable per al Campionat de Catalunya, de fet serà la prova inaugural. Seguint en aquesta especialitat, La Floresta acollirà el 18 de gener la primera prova del Català d’Enduro Country i Enduret, certamen que també recalarà a Odèn el 27 de setembre i l’11 i 12 d’abril, respectivament.
El club es queda amb només una secció operativa, la de Ponts
Amb l’escissió d’Oliana, el Moto Club Segre es queda amb una sola secció operativa, la de Ponts, ja que tant Lleida com Bellpuig fa temps que no poden organitzar carreres a l’haver-se quedat sense els circuits municipals que gestionaven. El primer a caure va ser el de Rufea, que el club va renunciar a mitjans de l’any passat a gestionar-lo després de gairebé tres dècades perquè la Paeria no aportava cap subvenció per mantenir-lo. I aquest any va ser el circuit de Montperler el que va abaixar el teló per decisió unilateral de la Generalitat.
Ara, el Moto Club Segre només té el circuit d’El Bosquet de Ponts com a única instal·lació per organitzar carreres.