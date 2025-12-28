BÀSQUET
El Cadí tanca l’any amb un exigent derbi català
Busca el cinquè triomf contra un Girona que és líder i només ha perdut un partit
El Cadí la Seu tancarà l’any de lliga amb l’exigent visita del líder Spar Girona avui (11.00/ RTVE Play). Les lleidatanes, que venen d’encaixar una contundent derrota davant de l’Ensino (84-57), afronten el seu primer duel català de la temporada amb sensacions enfrontades i ancorades a la zona baixa de la taula, concretament a la tretzena posició, un sol triomf per sobre del descens.
El seu balanç de 4 victòries i 8 derrotes contrasta amb el pràcticament impecable 10/1 amb el qual arribarà el Girona a un xoc que tindrà lloc al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell, feu d’un Cadí que no està aconseguint bons resultats a casa. Dels seus sis partits disputats en terres lleidatanes, tan sols n’ha guanyat un, davant de l’Spar Gran Canària, últim classificat, per 73-71. Al contrari que les de l’Alt Urgell, el Girona arriba llançat. Les de Roberto Íñiguez porten sis triomfs consecutius, apallissant tots els rivals des que en la jornada 5 va cedir per 77-72 contra eel Casademont Saragossa, segon classificat, a domicili.
Com dos cares oposades d’una mateixa moneda, Cadí i Girona s’enfrontaran en un dels duels catalans més emblemàtics de les últimes temporades. Un partit transcendental sobre el qual el tècnic del Cadí la Seu, Isaac Fernández, va apuntar que, “més enllà que el rival sigui el Girona, ens hem de preocupar de nosaltres mateixos. Venim d’un partit molt dolent davant de l’Ensino a Lugo per la forma com es va perdre i hem de tenir tots moltes ganes per donar més”. Sobre el rival, Fernández va destacar que “no només són un molt bon equip, també juguen com un molt bon equip”. “Hi ha molt pocs forats en els quals puguem trobar debilitats”, va sentenciar l’entrenador del conjunt lleidatà.
Després d’aquest duel davant del líder de la competició, el Cadí tancarà l’any 2025 i encarrilarà la recta final d’una primera volta que culminarà amb els duels davant de l’Estepona a casa i el Joventut a Badalona.