Derrota preocupant del Hiopos Lleida a Fontajau (103-86)
Un últim quart dramàtic dels lleidatans ha sentenciat un partit pels gironins que han estat per davant des del primer quart
El Hiopos Lleida ha començat endollat anotant els primers quatre triples llençats, però Girona tampoc feia curt des del triple. De la mà de Batemon els lleidatans han situat el màxim avantatge amb el 12-16, a partir d'aquell moment un parcial contundent de 12-1 ha capgirat el marcador. La mala defensa dels d'Encuentra ha deixat un 33-24 al marcador.
Al segon quart, la distància s'ha establert sobre els deu punts i l'anotació ha baixat. Golomán, Mikel Sanz i Batemon s'han carregat de faltes i jugadors com Agada i Zoriks no entraven bé a la rotació. El Girona amb Needham, Juan Fernández i Geben, a la pintura, castigaven al Hiopos Lleida. S'ha arribat al descans amb un clar 54-44.
Després del pas per vestidors, el Hiopos Lleida ha sortit més sòlid en defensa i ha rebaixat l'avantatge en un parell d'ocasions fins als cinc punts, però en els moments claus el Girona aconseguia tornar ràpidament per sobre dels deu punts. Tot i la millora, l'avantatge ha estat sempre còmode pels gironins amb el 78-69 al final del quart.
A l'últim quart, els lleidatans han competit fins al 82-75, amb un Batemon espectacular arribant als 32 de valoració, però el Girona ha sentenciat el partit de forma molt contundent aprofitant la desídia final de l'equip de Gerard Encuentra. Finalment, s'ha acabat el partit amb un preocupant 103-86 abans d'una setmana de doble partit, primer divendres a Andorra i després diumenge al Barris Nord contra Saragossa.