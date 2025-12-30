El Barça i Araujo tornen davant de l’afició
El Barça va tornar ahir al treball després de l’aturada nadalenca amb el tradicional entrenament de portes obertes a l’Estadi Johan Cruyff, en una sessió marcada per la presència de Ronald Araujo, després d’un mes de baixa per problemes de salut mental, i Dani Olmo i que va servir per començar a preparar el derbi de dissabte davant de l’Espanyol. L’equip dirigit per Hansi Flick va deixar enrere els dies festius i es va retrobar amb l’afició en una jornada especial, emmarcada en el programa solidari Braçalets Blaugrana, que va congregar 5.530 espectadors a les grades de l’estadi de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. També hi va ser present el capità, Marc-André ter Stegen, de qui els últims dies s’ha parlat sobre una possible cessió al Girona per un període de sis mesos com a substitut de Livakovic.