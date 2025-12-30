TENIS
Els lleidatans Bernardino i Garriga dominen el Màster Català
Els tenistes del Club Natació Lleida Unai Bernardino i Martina Garriga es van proclamar campions del Màster Català, el torneig celebrat el cap de setmana passat a les instal·lacions de la Vall d’Hebron que va reunir alguns dels millors tenistes del panorama català, després de dos finals dominades amb molta autoritat. A la final masculina, Bernardino es va imposar a Biel Parrols per 6-3 i 6-3 en un partit molt sòlid en el qual el lleidatà va controlar el joc des del primer moment. Pel que respecta a la categoria femenina, Garriga va vèncer amb contundència Clara Font per 6-1 i 6-1, demostrant la seua superioritat durant tota la final. Amb aquests dos triomfs, els tenistes lleidatans tanquen el torneig amb un títol de prestigi.