El Lleida supera L'Escala i surt de la zona de descens (2-0)
El conjunt blau es fa fort al Camp d’Esports i supera el rival amb gols de Pau Russo i Rusi a la segona part
El Lleida ha sumat els tres punts imposant-se a un combatiu L’Escala per 2-0. Els gols han arribat en la segona meitat a càrrec de Pau Russo, destacat en el duel gràcies a la seva presència dins l’àrea i oportunisme, i de Rusi després s'una errada defensiva.
La primera part ha estat marcada per l’equilibri i, amb diverses oportunitats sense encert i amb els porters protagonistes. D’altra banda, els visitants també han vist anul·lats dos gols per fora de joc.
Incidents i jugades destacades
Al minut 10, Marc Alegre ha rematat alt després d’una gran jugada en solitari, i poc després, al minut 16, Maynau rebia la targeta groga per una falta a camp contrari. Un gol visitant ha estat anul·lat al minut 18 per fora de joc, mentre que Matías Sempé veia targeta al minut 25 per tallar una contra. El Lleida continuava generant perill amb centres de Pau Russo i rematades com les de Jordi Puig (minut 30) i Totti (minut 37), aquest darrer aturat per una parada clau del porter Jona. Al minut 44, Youssef ha estat amonestat per una jugada on ha tocat la pilota amb la mà per rematar.
Decisió del partit i canvis
La segona meitat ha començat amb una intervenció destacada del porter Satoca, que ha evitat el gol de Gelmà al minut 53. Els canvis des de les banquetes ha donat dinamisme al duel, amb els primers substitucions del Lleida al minut 61 (Aleix León i Marc García per Jordi Puig i Matías Sempé) i després en els visitants. Poc després, al minut 69, Pau Russo ha obert el marcador amb un gol després d’una contra iniciada per Aleix León,
Malgrat un gol anul·lat a L’Escala al minut 77, el Lleida ha ampliat distàncies al minut 85 amb un bon gol de Rusi, aprofitant un error defensiu dels visitants. Amb el partit gairebé decidit, els locals han tingut el tercer amb un xut al pal de Marc García al minut 91 i una rematada amb el cap d’Aleix León al minut 87 que no ha trobat porteria.
Amb aquesta primera victòria del 2026 el Lleida surt del descens després de moltes jornades i encara amb un partit menys pel partit aplaçat que es jugarà el dia 14 de gener.