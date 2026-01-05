BÀSQUET
“Ens ha faltat frescor”
Gerard Encuentra. El tècnic lleidatà destaca que jugadors com Batemon i Golomán estaven “molt cansats” després de jugar divendres el partit a Andorra
Després de la derrota davant del Casademont Saragossa, el tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va remarcar que “a l’equip li ha faltat un punt de frescor. He notat jugadors molt importants per a nosaltres, com Batemon o Golomán, molt cansats”.
Al marge del cansament pel poc temps de descans respecte al partit que l’equip va disputar divendres davant l’Andorra (79-87), el tècnic també va apuntar que “quan teníem opcions de posar-nos davant hem tingut triples que no han entrat i pèrdues que ens han castigat. No hem estat capaços de donar-li la volta”. Tot i així, va destacar l’esforç de l’equip. “Ho hem intentat”, va asseverar.
Pel que fa al matx, Encuentra va reconèixer que “sabíem que el Saragossa tenia qualitat, però no m’esperava començar el primer quart perdent set pilotes. Esperava sortir bé, sense haver d’anar a remolc. Els errors del principi ens han penalitzat i després ha estat un vull i no puc”.
Així mateix, l’entrenador lleidatà va explicar que l’ansietat els va impedir posar-se davant del seu rival en el marcador. “Hem fet un esforç gran per enganxar-nos al partit, però sempre ho hem intentat solucionar ràpidament. A més de l’ansietat, també ens ha faltat una mica de frescor”, va sentenciar el tècnic del Lleida.
D’altra banda, l’entrenador del Saragossa, Jesús Ramírez, va declarar que “hem tingut sensació de control durant tot el partit. També hi ha hagut moments de caràcter i les dos coses ens han donat el triomf”. També va apuntar que “aquest curs ens ha costat competir dos partits seguits i l’objectiu és tenir un encontre igual amb el Gran Canària”.
Derrotes d’Andorra, Girona i Manresa
La jornada es va completar amb les derrotes també de tres dels rivals directes com l’Andorra, el Girona i el Manresa. Els del Principat van caure a la pista del Baskonia (99-92) i segueixen a una victòria de l’Hiopos, mentre que els gironins van sucumbir a casa davant del Bilbao (89-93) i els del Bages a València (103-76). Amb aquests resultats, l’Hiopos està empatat a triomfs amb el Saragossa i el Manresa.
El Barça trenca la mala ratxa en els clàssics
El Barça va aconseguir una gesta a Madrid, al derrotar el conjunt blanc per 100-105 malgrat estar en quadre (van causar baixa Juan Núñez, Will Clyburn, Jan Vesely i Darío Brizuela), i va posar fi a una ratxa de nou triomfs en els clàssics amb l’etern rival, i a 37 victòries consecutives dels madridistes com a locals a la Lliga Endesa. Nico Laprovittola va jugar, de llarg, el millor partit de la temporada, firmant 19 punts i nou assistències, ben acompanyat pels 19 gols de Kevin Punter i els 16 de Tomas Satoransky. En el Reial Madrid, Mario Hezonja en va firmar 27, però van resultar estèrils.