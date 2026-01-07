Reforç de Lliga F per a l’AEM: Alba de la Fuente, de l’Ona Sant Adrià fins a final de temporada
Va debutar a Primera divisió amb el Llevant de la mà del director esportiu Roger Lamesa
L’AEM va anunciar ahir el fitxatge de l’atacant de 22 anys Alba de la Fuente, procedent de l’Ona Sant Adrià de Segona RFEF femenina, el filial del Badalona Women. L’extrem destra valenciana s’unirà al conjunt lleidatà fins al final de temporada i arriba després de disputar 13 partits amb l’equip de Sant Adrià del Besòs, dos dels quals com a titular, en els quals va convertir dos gols.
Delafu, formada a la base del Llevant, compta amb experiència en Lliga F, en què va debutar de la mà de l’actual director esportiu de l’AEM, Roger Lamesa, qui la va descriure com “una extrem molt ràpida, amb molt gol i que pot jugar pels dos costats, fins i tot com a davantera en una doble punta. És una jugadora molt treballadora que també destaca pel seu físic i força”.
La futbolista valenciana va debutar en la màxima categoria del futbol femení el 2024 davant el Llevant Badalona, actual Badalona Women, en la derrota a domicili del conjunt granota per 2-0. També va tenir minuts en l’històric triomf del Llevant UD contra el Barça (1-2) a l’estadi Johan Cruyff i en la derrota contra el Reial Madrid (1-2).
Segons Lamesa, que va explicar que l’AEM ja va intentar fitxar-la a l’estiu, la incorporació de De la Fuente ha estat “una oportunitat de mercat ateses les limitacions econòmiques” i “es va tancar molt ràpid”. Amb l’arribada de l’extrem de 22 anys, l’AEM va tancar el primer fitxatge del mercat d’hivern, malgrat que no serà l’únic. “Estem treballant en alguna incorporació més, però la nostra prioritat ara mateix és portar una davantera centre”, va apuntar el director esportiu.
Lamesa també va explicar que “estem oberts a fitxar més jugadores, però això depèn del mercat. Rubén López veu la plantilla equilibrada, encara que si és necessari intentarem portar una centrecampista i una defensa”.
Amb el seu fitxatge ja tancat, la polivalent extrem valenciana es podrà posar a les ordres de Rubén López de manera immediata per ajudar en la rotació i cobrir la falta d’alternatives que ha tingut el conjunt del Segrià en la parcel·la ofensiva.
L’AEM torna contra el líder i busca seguir amb la bona dinàmica
L’AEM tornarà de l’aturada nadalenca aquest diumenge (12.00) davant del Barça B, líder de la categoria, en un partit exigent, alhora que clau, en la lluita del conjunt lleidatà per sortir de la zona de descens.
Les de Rubén López afronten el segon tram de la temporada des de la tretzena posició de la taula, encara que empatades a 13 punts amb l’Oviedo, que marca la salvació, i després d’aconseguir una bona dinàmica abans de l’aturada amb dos victòries contra l’Atlètic de Madrid B (1-0) i l’Osasuna (1-2).
Aquests bons resultats omplen d’optimisme un equip que, segons el seu director esportiu, Roger Lamesa, “afronta la segona volta amb moltes ganes i prudència, ja que aquesta competició és molt llarga. Va ser una llàstima que l’aturada arribés en el millor moment”.
Així mateix, Lamesa va apuntar que “el Barça B no és el rival ideal per tornar, però intentarem seguir amb la bona dinàmica”.