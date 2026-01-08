FUTBOL
Tiberi cap a la final
El Barça goleja sense pietat l’Athletic Club i espera rival per revalidar el títol de Supercopa. Va sentenciar la semifinal amb un 4-0 a la primera meitat, sense Lamine Yamal com a titular
Sense Lamine Yamal d’inici, al no estar al 100%, però amb Pedri guiant el futbol d’un Barça que va firmar la golejada més gran de la Supercopa d’Espanya en les sis edicions disputades a l’Aràbia Saudita, l’equip de Hansi Flick va golejar (5-0) un Athletic dèbil en defensa per segellar el bitllet a la final de la competició, en la qual espera rival per revalidar el trofeu que va guanyar l’any passat. El conjunt blaugrana va sentenciar el partit en el primer temps, amb quatre gols en un quart d’hora, desmuntant per complet el conjunt basc, que va abaixar els braços després de l’1-0.
L’Athletic Club, sense Nico Williams per “petites molèsties” va començar amb energia. Tres córners en dos minuts i la primera ocasió amb perill del partit a les botes d’Oihan Sancet, que va rematar tou, a les mans de Joan García al minut 9. Però fins allà va arribar l’Athletic Club, xiulat per la major part de l’afició local que es va citara Jidda. El públic saudita tenia clar el seu equip favorit. I també al seu jugador: Pedri.
Aclamat cada vegada que tocava la pilota, el canari va començar a dominar el partit i va iniciar les dos primeres grans ocasions dels blaugranes –i va acabar la primera, sense èxit–, però els xuts van ser aturats amb facilitat per un Unai Simón la nit del qual va anar a pitjor.
Del minut 22 al 38, el FC Barcelona va liquidar la semifinal. Quatre gols encaixats per l’Athletic en setze minuts van deixar sense emoció un partit que ja per si mateix tenia ritme lent. Ferran Torres va ser qui va trencar la igualada (1-0) en un xut mossegat dins de l’àrea. Va protestar l’Athletic Club una falta a l’inici de la jugada, segons el parer dels jugadors blanc-i-vermells inexistent, assenyalada pel col·legiat Isidro Díaz de Mera sobre Raphinha. Protestes infructuoses. Gol legal per a un Barcelona que va trobar el segon al minut 30 en una connexió Pedri-Raphinha a la banda esquerra que va culminar Fermín amb una canonada potent al segon pal (2-0), en què Unai Simón hauria pogut fer més. Tot i això que el seu pitjor moment va arribar al 34’, quan un xut de Roony Bardghji, l’elegit per Flick per ocupar el lloc de Lamine Yamal, se li va colar per sota dels braços a l’intentar bloquejar-lo (3-0). Tampoc no va estar encertat el porter en el quart gol. Al minut 38, Raphinha va deixar enrere Areso amb facilitat i va disparar fort al pal curt d’Unai Simón, que va encaixar el 4-0, mateix resultat que van reflectir els 90 minuts de l’enfrontament entre ambdós equips a la Lliga el passat 22 de novembre.
El Barça ja tenia els dos peus a la final. Tot i així, la grapa no es va quedar al vestidor en el descans, perquè Raphinha va ficar el cinquè al minut 52 culminant una jugada de rebutjos dins de l’àrea que van caure a les botes dels jugadors blaugranes (5-0). No va tardar Valverde a esgotar els canvis de l’Athletic i Flick a donar descans a futbolistes importants, mentre Lamine va disputar els últims 20 minuts d’un partit més que decidit en el qual Unai Gómez, al 78, va tenir un mà a mà per anotar un gol que hauria estat intranscendent, però que també va errar.
Flick aplaudeix el joc d’equip però “només és un partit”, assegura
Hansi Flick va voler rebaixar l’eufòria i va dir que “només és un partit”, en el qual va destacar la “mentalitat”. “Valoro molt el que hem fet. Hem tingut una gran mentalitat com a equip, hem defensat i atacat com a equip”, va afegir. “Soc feliç perquè hem anotat els gols molt ràpid, això et dona confiança i i així hem pogut controlar el partit”, va assenyalar.
El Barça, contra el líder de Segona, el Racing
El sorteig dels vuitens de final a partit únic de la Copa del Rei ha aparellat el Barça amb el Racing de Santander, líder de Segona divisió. De la resta d’eliminatòries destaquen l’Albacete-Reial Madrid, Deportivo-Atlètic i Cultural Lleonesa-Athletic Club.
Hi haurà Clàssic als quarts de final
Els quarts de final de la Copa de la Reina, a disputar els pròxims 3, 4 i 5 de febrer a partit únic, enfrontaran Reial Madrid i Barcelona a casa del club blanc, mentre que l’Atlètic de Madrid rebrà l’Athletic Club, la Reial Societat visitarà el Badalona i el Tenerife viatjarà a casa del Madrid CFF.