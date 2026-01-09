FUTBOL
El Mollerussa firma Folch i Batalla se’n va
El Mollerussa continua fent moviments en el mercat hivernal per capgirar la mala situació classificatòria (amb l’equip cuer) i ahir va anunciar el fitxatge de l’atacant de Reus Sergi Folch, de 22 anys, i la sortida del porter de Balaguer Albert Batalla, que va arribar a l’entitat el 2024 i havia estat titular durant la primera meitat de la temporada. Amb la marxa de Batalla, ja són quatre les sortides en aquest mercat d’hivern, després de les de Manel Beneite, Toni Vicente i la de l’altre porter, Andreu Lladonosa. Les cares noves també són quatre, perquè han arribat el central David Grifell, Pepo Campanera (de moment únic ocupant de la porteria) i els atacants Ricard Robledo i Sergi Folch. Aquest últim arriba de l’Atlètic Saguntí i va coincidir al Valls amb l’entrenador Manel Cazorla durant la campanya 2023/24, quan va marcar onze gols a Lliga Elit.