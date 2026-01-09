SEGRE
protesta agrAria

Los agricultores mantienen el corte de la A-2 en Bell-lloc d'Urgell en sentido Barcelona

FUTBOL

El Mollerussa firma Folch i Batalla se’n va

Sergi Folch arriba procedent de l’Atlètic Saguntí. - CFJ MOLLERUSSA

Sergi Folch arriba procedent de l’Atlètic Saguntí. - CFJ MOLLERUSSA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Mollerussa continua fent moviments en el mercat hivernal per capgirar la mala situació classificatòria (amb l’equip cuer) i ahir va anunciar el fitxatge de l’atacant de Reus Sergi Folch, de 22 anys, i la sortida del porter de Balaguer Albert Batalla, que va arribar a l’entitat el 2024 i havia estat titular durant la primera meitat de la temporada. Amb la marxa de Batalla, ja són quatre les sortides en aquest mercat d’hivern, després de les de Manel Beneite, Toni Vicente i la de l’altre porter, Andreu Lladonosa. Les cares noves també són quatre, perquè han arribat el central David Grifell, Pepo Campanera (de moment únic ocupant de la porteria) i els atacants Ricard Robledo i Sergi Folch. Aquest últim arriba de l’Atlètic Saguntí i va coincidir al Valls amb l’entrenador Manel Cazorla durant la campanya 2023/24, quan va marcar onze gols a Lliga Elit.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking