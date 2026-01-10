BÀSQUET
El Hiopos disputa un duel d'alt voltatge a la pista del Tenerife
On l'any passat va estar a prop de guanyar en un final esperpèntic del tècnic local || Afronta el partit amb gairebé mig equip ‘tocat’
L’Hiopos Lleida torna aquesta tarda (20.00) a la pista del Tenerife, un escenari que s’aventura molt hostil després del que va ocórrer la temporada passada. L’espectacle que va donar el tècnic local, Txus Vidorreta, enviant a dormir els jugadors i el tècnic lleidatans, fent el gest que ha fet popular Stephen Curry després d’una victòria ajustada, va enterbolir unes relacions que es van agreujar en el partit de tornada, quan l’afició lleidatana va recordar el tècnic malgrat la seua oportuna baixa d’última hora, ja que va optar per no comparèixer al Barris Nord i quedar-se a l’hotel adduint una indisposició, si bé dies després va reconèixer que ho va fer per evitar mals majors.
Un any després, els dos equips es tornen a veure les cares i Gerard Encuentra té clar que no serà ben rebut al Santiago Martín. “No m’espero una bona rebuda, però no em preocupa. Espero que el meu equip surti endollat, amb ganes de millorar errors que hem comès les últimes setmanes i ja veurem què passa”, va assenyalar ahir en roda de premsa, en la qual va lamentar el delicat estat físic amb què arriba l’equip a aquest duel tan exigent, amb viatge inclòs.
Va revelar que fins a quatre jugadors tenen problemes que els han impedit entrenar-se amb normalitat aquesta setmana: Batemon arrossega molèsties als isquiotibials, Walden a un turmell, del qual va ser infiltrat per jugar contra el Saragossa, i Ejim a un peu, a més de Krutwig amb problemes estomacals.
“No ens trobem en el nostre millor moment a nivell físic, amb alguns jugadors amb molèsties, però és el que hi ha i no ens pot servir d’excusa”, va avisar.
L’Hiopos afrontarà el partit després de la dura derrota soferta davant del Saragossa a casa, sobretot pel fet de ser un rival directe i un partit que Encuentra va reconèixer ahir que “era dels que no podíem fallar”.
“És el primer partit a casa que sentia que hauríem d’haver guanyat per anar una mica més tranquils. Ara l’haurem de recuperar en alguna pista complicada, potser a la del Tenerife o del Gran Canària. Ens hem mentalitzat que haurem de fer un súper esforç, a més que s’ajuntin els astres, per sumar una victòria com la que vam aconseguir al Palau i amb la qual no comptàvem, perquè anul·li aquesta última derrota”, va afirmar.
Malgrat els problemes físics, Encuentra va incidir que “l’equip és conscient que no es troba en el millor moment, però està amb moltes ganes de competir i canviar aquesta dinàmica o mentalitat que ens està fent jugar més cohibits i indecisos.
"És un partit molt complicat, primer perquè fora de casa sempre és molt difícil guanyar i després, perquè el Tenerife és un equip que juga de memòria. Té molt bons jugadors que porten molts anys jugant junts, amb el mateix entrenador, fet que complica més el matx”, va indicar el tècnic, que per a avui tindrà una rotació menys després de la marxa confirmada de Zoriks, del qual va dir: “No tinc cap mala paraula de Kristers. Ha estat el sacrificat en una posició de base que no està rendint com esperàvem.”