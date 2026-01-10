HOQUEI
El Vila-sana, minvat per les baixes, torna de l’aturada
Afronta avui un partit de la Champions a la pista del Cerdanyola
El Vila-sana visita avui el Cerdanyola (17.00) en un partit corresponent a la tercera jornada del Grup A de la Champions League. Les del Pla d’Urgell posen fi a una aturada nadalenca que s’ha prolongat pràcticament un mes, malgrat que continuen arrossegant nombroses baixes per al duel a Can Xarau. En aquesta línia, el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va assegurar que “l’equip torna amb moltes ganes de competir, però continua llastat per les lesions”. Per al xoc davant del Cerdanyola, Rodero continuarà sense poder comptar amb Luchi Agudo, Anna Salvat, Gimena Gómez i Laura Pastor. Baixes de pes per a un duel contra un rival més que exigent.
El Vila-sana torna de l’aturada amb un duel de Champions després que l’últim partit del 2025 també fos d’aquesta competició. En aquest compromís, les de Rodero van caure per 4-3 a la pista del Telecable HC, líder del seu grup europeu i l’OK Lliga, en un partit marcat per les baixes i en el qual l’entrenador lleidatà va voler posar en relleu el paper de l’equip. “Vam fer un gran partit i vam merèixer guanyar”, va apuntar. El conjunt lleidatà arribarà a Can Xarau en segona posició del Grup A amb tres punts, els mateixos que el Cerdanyola. Un rival que, segons va destacar el tècnic del Vila-sana, “buscarà constantment els nostres errors”. El conjunt lleidatà necessitarà controlar el matx i anul·lar els contraatacs del rival. “Volem fer un partit ordenat, buscar el gol i acabar les jugades per evitar les seues transicions”, va apuntar Rodero.
En la present temporada, lleidatanes i barcelonines ja es van veure les cares en la jornada 2 de l’OK Lliga Iberdrola en un partit que es va saldar amb un contundent 5-0 a favor de les del Pla d’Urgell. Tot i així, tal com va explicar Rodero, “aquesta vegada serà molt diferent; això és la Champions. Tenen un equip molt jove amb molta il·lusió i juguen a la seua pista”.
D’altra banda, l’Esneca Fraga s’enfrontarà avui (17.00) al Martinelia Manlleu a domicili amb l’objectiu d’aconseguir la seua primera victòria a la Champions després de dos empats en les dos primeres jornades.
L’Alpicat torna avui de l’aturada nadalenca amb la visita al CP Las Rozas (16.00) en un duel clau per la salvació. Les lleidatanes, dotzenes amb un punt, visiten l’equip que, amb 5 punts, marca la salvació i el seu tècnic, Mats Zilken, va assegurar que “hem parlat de la importància del partit, però no tenim pressió. L’aturada ens ha anat bé, ja que abans sempre teníem un rum-rum al cap”.
El xoc serà el retorn de la vilanovina Pati Miret, que s’havia retirat. Torna per ajudar el seu exequip després de la baixa indefinida d’Ona Moreno. Segons va afirmar l’entrenador, “està en bona forma, malgrat els quatre mesos d’aturada. Trobàvem a faltar la seua qualitat i experiència”.