BÀSQUET
“Avui dormiré bé”
Gerard Encuentra. El tècnic diu que es considera “una persona equilibrada, ni molt amunt ni molt avall” i valora la victòria “contra un enorme equip”
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, va valorar el triomf amb satisfacció, encara que sense caure en l’eufòria. Preguntat sobre com dormiria després d’aquesta victòria –fent referència als gestos d’enviar a dormir que va fer el tècnic del Tenerife Txus Vidorreta quan els va guanyar la passada temporada– va dir que “dormiré bé”. Em considero una persona equilibrada, ni molt amunt ni molt avall. Avui estem contents perquè ha estat un bon partit”, va afirmar, abans d’assenyalar que l’equip celebrarà la victòria, però ja pensa en el següent repte. “La setmana que ve tenim el Gran Canària”, va recordar. El tècnic va subratllar la importància de guanyar un rival d’entitat i va destacar una millora en la confiança ofensiva de l’equip: “Avui hem atacat amb més confiança. Dono molt valor a la victòria. El Tenerife és un equip enorme, dels millors que hi ha a la Lliga”, va assenyalar.
En el pla tàctic, l’entrenador de l’Hiopos Lleida va explicar com van aconseguir incomodar el conjunt tinerfeny, especialment en la defensa que van exercir sobre Marcelinho Huertas. “Crec que els hem col·lapsat una mica. Hem començat amb un home gran i després hem anat canviant, perquè Marcelinho és un jugador que domina moltes situacions. Això ens va donar confiança”, va detallar. Encuentra va afegir que l’alternança defensiva entre Melvin Ejim i Golomán va funcionar bé. “La diferència entre defensar amb Melvin o amb Gio no és tan gran, i crec que això ens ha anat bé”, va opinar. Aquesta incomoditat del rival, segons el tècnic, va ser clau per al creixement de l’equip durant el partit. “Anàvem veient que ells estaven incòmodes i això ens ha fet confiança”, va concloure.
Freda salutació entre tècnics després del duel
Després del moment de tensió entre Encuentra i Vidorreta l’any passat i que el basc no acudís al partit del Barris per indisposició, el xoc d’ahir va ser la primera vegada que es tornaven a veure les cares. Abans del partit no hi va haver salutació, però al final sí que es van encaixar les mans de forma freda.
Primera convocatòria del jove Pol Ríos
Després de la rescissió de Zoriks, Encuentra va trucar per primera vegada al jove Pol Ríos, que milita al Mollerussa de Tercera FEB –l’equip vinculat– per completar la convocatòria.
Sis equips empatats a victòries
La victòria del Manresa contra el Breogán (104-99) i la del Saragossa contra el Gran Canària (95-84) provoca que hi hagi sis equips empatats a sis triomfs –aquests quatre, l’Hiopos i el Girona, que juga avui–, amb tres de marge sobre la salvació. Unicaja es va convertir en el primer equip a guanyar al Roig Arena, després de batre el València (70-76).